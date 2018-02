Großes Programm gegen Unfälle

Es gibt Institutionen, deren Wirken wichtig ist, die aber manchmal von den Bürgern nicht richtig wahrgenommen werden. Dazu zählt die Kreisverkehrswacht Coburg. Wie Vorsitzender Udo Skrzypczak bei der Hauptversammlung sagte, gehöre die Deutsche Verkehrswacht zu den ältesten und größten Bürgerinitiativen Deutschlands. Seit ihrer Gründung im Jahr 1924 setze sie sich für mehr Sicherheit auf den Straßen ein. "Rund die Hälfte der 180 Mitglieder der Kreisverkehrswacht Coburg unterstützt ehrenamtlich Behörden, Schulen, Kindergärten und die Polizei", ließ der Vorsitzende wissen. Udo Skrzypczak berichtete stolz, dass die Coburger Jugendgruppe die "größte einer bayerischen Verkehrswacht" sei. Dass Arbeit für die Verkehrssicherheit vonnöten ist, verdeutliche, dass die Unfallzahlen im vierten Jahr hintereinander gestiegen sind. "Auch die Zahl der Unfalltoten stieg in den letzten Jahren an", wusste Skrzypczak. Diesem Trend will die Kreisverkehrswacht mit Aktionen wie "Sicher zur Schule, sicher nach Hause", mit Fahrtrainingskursen, Unfallverhütungstrainings oder der Aktion "Sicher unterwegs" entgegenwirken.

Etwas enttäuscht zeigte sich Udo Skrzypczak, dass der Bau- und Entsorgungsbetrieb der Stadt Coburg der Verkehrswacht eine "nicht unerhebliche Rechnung" für die Anbringung der Ampelschilder "Nur bei Grün, der Kinder wegen" präsentierte. Als einen Erfolg könne das Programm "Könner durch Erfahrung" verbucht werden. Bei insgesamt 90 Kursen seien 299 junge Fahrer geschult worden. "Leider nimmt nur ein Bruchteil der Fahranfänger das Angebot an", stellte Udo Skrzypczak fest. Dass der Kreisverkehrswacht die Jugendarbeit sehr am Herzen liegt, könne auch daran ersehen werden, dass man den Verkehrskadetten EU-konforme Sicherheitskleidung zur Verfügung gestellt habe - 22 500 Euro.

Zeit und Energie investierte die Kreisverkehrswacht auch in

die Verkehrserziehung in den Schulen, in die Ausbildung von Schülerlotsen und in die Ausbildung zum Fahrradführerschein. Udo Skrzypczak bedankte sich hierbei bei den Sponsoren, allen voran die Firma Kaeser und die Sparkasse Coburg-Lichtenfels.

Bei der Versammlung wurde beschlossen, Rücklage zu bilden und diese für die Erneuerung der Gerätschaften beim Fahrsicherheitstraining und für die anstehenden Umzugskosten zu verwenden, wenn die Räumlichkeiten auf dem ehemaligen BGS-Gelände nicht mehr genutzt werden können.