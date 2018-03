Großer Zapfenstreich für Coburgs Prinz Andreas

Andreas Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha feiert am kommenden Mittwoch, 21. März, seinen 75. Geburtstag. Geplant ist ein Empfang für geladene Gäste auf Schloss Callenberg. Bereits am Vorabend, also am Dienstag, 20. März, gibt es auf dem Coburger Marktplatz einen Großen Zapfenstreich für Prinz Andreas, an dem auch alle Bürger teilhaben können. Beginn ist um 19.30 Uhr.



Der Große Zapfenstreich wird ausgerichtet vom Deutschen Schützenbund, von der Schützengesellschaft Coburg und von der Stadt Coburg. Ausführende sind die Stadtkapelle und der Stadtspielmannszug Coburg.



Der Große Zapfenstreich gilt in Deutschland als höchstes militärisches Zeremoniell der Bundeswehr. Es wird zum Beispiel bei der Verabschiedung aus dem Amt geschiedener Bundespräsidenten und Bundeskanzler eingesetzt. Etwa 20 Minuten lang erklingen Musikstücke, die zum Teil streng vorgegeben sind, zum Teil auch von der zu würdigenden Person ausgesucht werden können. In Coburg erklingt auch regelmäßig in der mitternächtlichen Feierstunde des Coburger Convents ein Großer Zapfenstreich.



Parken auf Schlossplatz erlaubt

Die Stadt Coburg weist darauf hin, dass für alle Besucher am Dienstagabend der Schlossplatz zum parken freigegeben wird.