Großer Tauschtag in Coburg

von EDWIN MEIßINGER

"Heute meins - morgen deins à Tauschen statt wegwerfen!" Unter diesem Motto steht der Warentauschtag, der am Samstag, 14. Oktober, von 10 bis 16 Uhr im Coburger JUZ/Domino, Schützenstraße 1a, stattfinden wird.



Dieser Flohmarkt ohne Geld soll in erster Linie der Müllvermeidung und Wiederverwertung guter Gegenstände dienen. Jeder kann an diesem Samstag im Jugendzentrum das mitnehmen, was er tragen kann. Den Mitgliedern der Coburger "transition-Gruppe" ist die Nachhaltigkeit im Alltag ein großes Anliegen. Etwa 559 Kilogramm haushaltstypische Siedlungsabfälle fielen in Deutschland 2015 pro Jahr pro Erwachsener an, teilte das Bundesumweltamt mit. Natürlich werden davon auch etliche Materialien wiederverwertet. Jedoch landen nach wie vor Dinge im Abfall, die man sich irgendwann angeschafft hat und die man jetzt nicht mehr mag. Jemand anders würde sich vielleicht sehr darüber freuen. Und diesen Kreislauf der Wieder- oder Weiterverwertung in Gang zu setzen und in Gang zu halten, haben sich die Coburger-"transitions" auf ihre Fahne geschrieben. Seit März 2016 sind sie in Coburg aktiv. Am vergangenen Freitagnachmittag trafen sich Gaby Schuller, Monika Abt, Claudia Drenda und Stefan Kornherr in Coburg im dialog, Metzgerasse 13, um von dieser Lebensidee zu erzählen und Werbung für sie zu machen. Im dialog gibt es schon seit Längerem ein so genanntes Umsonstregal, das diese Idee der Nachhaltigkeit aufgreift.



Jeder ist eingeladen am Warentauschtag teilzunehmen. Alter, Herkunft, sozialer Stand und Geschlecht spielen keine Rolle. Die transitions teilen mit "Alle haben die freie Auswahl und dürfen mitnehmen, was sie mit eigenen Händen tragen können." Man muss also nicht erst etwas geben, damit etwas mitnehmen kann. Natürlich sind sämtliche Dinge, die händelbar und zu tragen sind willkommen. Was nicht geht sind Medikamente, verderbliche Lebensmittel oder angefangene und abgelaufene Kosmetika oder lebende Tiere. Die Sachen, die man abgibt, sollten auch nicht unter die Kategorie Abfall fallen. Als Kooperationspartner für diesen Tauschtag fungieren die Coburger Dienste, Hartz & Herzlich und das CEB. Sollten funktionierende Elektrogeräte im JUZ/Domino abgegeben werden, werden diese zur Kontrolle an die Coburger Dienste weitergereicht. Diese Dinge werden am Warentauschtag nicht weitergegeben, denn Sicherheit geht vor. Die Anlieferung der Gegenstände für den Tauschtag kann am Freitag, 13. Oktober, von 20 bis 22 Uhr oder am Samstag, 14. Oktober, von 8 bis 10 Uhr vorgenommen werden. Und was ist, wenn ich eine gute Couch oder derartige Dinge mehr habe, die ich nicht so einfach tragen kann? Dann gibt es die Möglichkeit einen Zettel ins dialog zu hängen oder auf der Internetseite des dialog

> dafür zu werben. Und wer sich über diese Lebensidee der Nachhaltigkeit und Weiterverwertung informieren und anstecken lassen möchte hat die Möglichkeit im Internet unter: info@transition-coburg.de Kontakt aufzunehmen oder sich auf der Homepage

zu informieren.