Grippewelle erreicht Coburg: Vorbeugen hilft!

Wie kann ich sicher gehen, dass mich die Grippe nicht erwischt?



Dr. Ulrich Mauser:

Was sind die Möglichkeiten der Medizin, wenn mich eine Grippe erwischt hat?





Wie erkenne ich, ob mich eine echte Grippe oder nur eine Erkältung erwischt hat?



Gibt es noch Möglichkeiten, sich jetzt noch vor einer Grippe zu schützen?



Welchem Personenkreis empfehlen Sie eine Impfung besonders?



Dreifachimpfung, Vierfachimpfung - es gibt ja verschiedene Varianten. Gibt es dazu eine offizielle Aussage?





Die wichtigsten Tipps im Kampf gegen die Grippe



Sauber:



Hände weg:

Abstand halten:

Gesund bleiben:

Die Karten der deutschen " Arbeitsgemeinschaft Influenza " zeigen es deutlich: Die Grippewelle rollt über das Land hinweg. "Aus dem Landkreis Bamberg sind inzwischen auffällig viele Meldungen über Erkrankungen gekommen", sagt Dr. Ulrich Mauser.Der Amtsarzt mit Sitz im Landratsamt verfolgt mit seinen Kollegen im Gesundheitsamt genau, wie sich in diesen Tagen die Zahlen der Grippeerkrankungen im Coburger Land entwickeln - langsam, aber merklich steigend. Im Interview erklärt der Mediziner, was man tun kann, um sich vor einer Grippe zu schützen.Wer alles tun will, um sich vor einer Grippe zu schützen, kommt um eine Impfung nicht herum. Aber auch die wichtigsten Hygienemaßnahme sind ergänzend dazu ein nicht zu unterschätzender Beitrag zur Verminderung des Ansteckungsrisikos.Grundsätzlich gilt: Vorbeugen ist besser als Behandeln! Da es sich bei Influenza-Grippe um eine Viruserkrankung handelt, sind Antibiotika wirkungslos. Sie kommen allenfalls zum Einsatz, wenn zusätzlich bakteriell verursachte Erkrankungen als Komplikationen auftreten. Im Einzelfall und nach ärztlicher Verordnung können außerdem spezielle Medikamente, sogenannte Virostatika, direkt gegen das Grippevirus zum Einsatz kommen - insbesondere wenn ein schwerer Verlauf droht.Typisch für eine echte Grippe ist das plötzlich einsetzende Krankheitsgefühl mit Fieber, Halsschmerzen und trockenem Husten, begleitet von Muskel-, Glieder-, Rücken- oder Kopfschmerzen. Die Erkrankten fühlen sich sehr schwach. Bei einem unkomplizierten Verlauf halten die Beschwerden etwa fünf bis sieben Tage an. Doch nicht immer kommt man so glimpflich davon: In schweren Fällen können, auch bei vorher gesunden Menschen, Komplikationen in Form einer zusätzlichen Lungenentzündung oder eines Versagens lebenswichtiger Organe auftreten.Auch wenn die Grippewelle Oberfranken schon erfasst hat: Noch lohnt es sich, dem Immunsystem durch eine Impfung auf die Sprünge zu helfen! Bei Impfwunsch ist der Hausarzt der richtige Ansprechpartner.Die vorbeugende Impfung wird vor allem für Risikopatienten empfohlen: Darunter versteht man in diesem Zusammenhang Menschen ab 60 Jahren, aber auch Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit erhöhter Gefährdung durch chronische Erkrankungen, sowie Schwangere. Auch für Personal in Krankenversorgung und Altenpflege und Menschen in Einrichtungen mit umfangreichen Publikumsverkehr wird zur Grippeimpfung geraten.Die Ständige Impfkommission hat erst kürzlich ihre diesbezügliche Impfempfehlung konkretisiert und favorisiert im Epidemiologischen Bulletin vom 11. Januar einen Vierfach-Impfstoff mit von der Weltgesundheitsorganisation empfohlener Antigenkombination.Immer gründlich die Hände mit Wasser und Seife waschen. Danach die Hände sorgfältig mit einem sauberen Tuch abtrocknen. Wichtig ist dies besonders nach dem Kontakt zu Erkrankten oder mit Gegenständen, die Erkrankte berührt haben.So wenig wie möglich mit den Händen die Schleimhäute von Augen, Mund und Nase berühren.Bei kursierenden Grippewellen sollte man möglichst Händeschütteln vermeiden sowie genügend Abstand zu niesenden oder hustenden Personen halten.Um nicht angesteckt zu werden, sollte man nach Möglichkeit engen Kontakt zu Erkrankten vermeiden.