"Graffiti- Künstler" nach nächtlicher Aktion in Coburg erwischt

Am Freitag gegen 23.30 Uhr wurde eine männliche Person von einem Passanten beobachtet, wie er auf dem Kasten der Löschwassereinspeisung am Hintereingang eines Hotels in der Rosengasse stand und die Außenfassade mit pinker Farbe besprühte. Anschließend begab sich der Täter zu seinem Auto und fuhr davon. Der aufmerksame Zeuge merkte sich das Kennzeichen von dem Auto und verständigte anschließend umgehend die Polizei.



Drogen und Waffe entdeckt

Nach kurzer Fahndung konnte das Auto angehalten, das anschließend einer gründlichen Kontrolle unterzogen wurde. Im Auto befanden sich zwei männliche Personen. In der Beifahrertür wurde eine pinkfarbene Spraydose entdeckt.



Weitere Ermittlungen in diesem Zusammenhang ergaben schließlich, dass die Polizeiinspektion Neustadt bereits mehrere Sachbeschädigungen mit dem gleichen Muster in jüngster Zeit zu verzeichnen hatte. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Polizeibeamten außerdem noch geringe Mengen Drogen sowie eine verbotene Waffe sicher.