Globe: Coburger Hochschul-Präsidentin gratuliert

Zur aktuellen Diskussion um eine Globe-Theater in Coburg nimmt die Präsidentin der Hochschule Coburg, Prof. Dr. Christiane Fritze, wie folgt Stellung:



"Wir freuen uns sehr, dass die preisgekrönte studentische Projektarbeit "Globe Theater Coburg" aus der Fakultät Design vom Sommer 2016 Impulse für die Ausweichspielstätte des Landestheaters Coburg geliefert hat. Unsere Professoren, Mitarbeiter und Studierende schätzen die kulturelle Vielfalt in Coburg und es gibt etliche studentische Projekte mit dem Landestheater.



Aktuell wird in Coburg offen und lebendig um eine nachhaltige und attraktive "Interims"-Lösung gerungen. Als Neu-Coburgerin bin ich vom großen Engagement der Coburger Unternehmen für ihre Stadt begeistert. Ich gratuliere den Akteuren zu der vom designierten Ministerpräsidenten zugesagten finanziellen Unterstützung. Für die Coburger Stadträte ist die Finanzierung einer Ausweichspielstätte keine leichte Entscheidung. Ich bin mir jedoch sicher, dass sie alle Argumente abwägen und zu einer guten, für die Coburger Bürger nachvollziehbaren Entscheidung kommen. Die Hochschule ist auch bereit, sich Gedanken über die Beteiligung an einer möglichen Nachnutzung des Globe Theaters zu machen."