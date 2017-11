Glasmuseum Rosenau lockt mit Abendöffnung am Donnerstag

In den dunkleren Wintermonaten entfaltet die Schausammlung des Europäischen Museums für Modernes Glas einen ganz besonderen Reiz, wenn Kunstlicht, Farben und Formen eine enge Verbindung eingehen. Die Abendöffnung am Donnerstag bietet die Gelegenheit, die Glaskunst-Objekte zu erleben.



Sonderausstellung

Im Mittelpunkt einer Führung mit Gabriele Ketteler um 18.30 Uhr steht die Sonderausstellung "Lampenglas - lampwork. Neue Blicke auf eine traditionelle Technik." Die Führung ist kostenfrei, es ist nur der normale Eintrittspreis zu entrichten.





Die Sonderausstellung präsentiert nur noch bis zum 12. November am Tischbrenner gefertigte Arbeiten von insgesamt 50 regionalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Die Bandbreite der Schau, die im Obergeschoss präsentiert wird, reicht von kleinen, in kurzer Zeit hergestellten Objekten bis hin zu komplizierten und raumgreifenden Installationen.





Die Lampenglas-Technik besitzt seit mehr als 200 Jahren vor allem im Südthüringer Raum eine lange Tradition. Klassiker sind figürliche Arbeiten sowie Hohlgefäße in Faden- und Montagetechnik. In den letzten Jahren haben neue technische Möglichkeiten, komplexe inhaltliche Konzepte und skulpturale Ansätze sowie gesellschaftsrelevante Themen zu spannenden Arbeiten geführt. ct







Termin-Tipp





Abendöffnung im Europäischen Museum für Modernes Glas, Schlosspark Rosenau in Rödental, Donnerstag, 9. November, 17 bis 20 Uhr