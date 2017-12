Geschlagen, gebissen und gekratzt: 13-Jährige aus Rödental flüchtet vor den eigenen Eltern

Laut Polizeibericht flüchtete eine 13-Jährige am Donnerstagnachmittag in die Obhut der Nachbarn. Nach Angaben des Mädchens war sie zuvor von den eigenen Eltern geschlagen worden.Bei der Aufnahme des Sachverhalts stellten die Polizisten verschiedene frische und auch ältere Verletzungen fest. Die Jugendliche hatte eine kleine Platzwunde, sowie verschiedene Kratz- und Bisswunden.Die Eltern sollen ihre Tochter immer wieder körperlich misshandelt haben. Das Jugendamt übergab die Geschädigte an eine Pflegefamilie.