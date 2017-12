Gemeinderat Großheirath fällt zukunftsweisende Beschlüsse

Mit Grundsatzbeschlüssen verbaut sich die Gemeinde nichts, signalisiert aber ihre Bereitschaft, bei interkommunalen Aufgabenverteilungen mitzumachen. So schloss der Gemeinderat Großheirath seine letzte Sitzung im Jahr zukunftsweisend ab.



Der erste Grundsatzbeschluss galt einer Zweckvereinbarung zur gemeinsamen Benutzung einer zentralen Beschaffungsstelle der Stadt Coburg. Wie Bürgermeister Udo Siegel (CSU/Bürgerblock) erläuterte, müssen die Stadt Coburg, der Landkreis und die Gemeinden als öffentliche Auftraggeber ihre Liefer-, Dienst- und Bauleistungen im Wettbewerb und im Wege transparenter Vergabeverfahren beschaffen. Das Vergaberecht habe sich zu einer komplexen Rechtsmaterie entwickelt. Eine rechtssichere Vergabe sei besonders für kleinere Gemeinden ohne externe Beratungshilfe kaum mehr vorstellbar. Deshalb hat die Stadt Coburg eine zentrale Beschaffungsstelle für ihre Verwaltung eingerichtet. Die Gemeinden und der Landkreis Coburg können bei Abschluss einer Zweckvereinbarung diese Stelle gegen Entgelt nutzen. Für Großheirath sieht es so aus, dass pro Einwohner 0,36 Euro und pro Gewerk 250 Euro zu zahlen wären. Die Planung und das Leistungsverzeichnis werde der Architekt in der Gemeinde machen wie gehabt. Man gewinne die Sicherheit, in keine Ausschreibungsfalle zu gelangen und nicht mit Rückforderungen konfrontiert zu werden. Dem Gremium erschloss sich der Nutzen nicht auf Anhieb, und Gerhard Ehrlich (CSU/Bürgerblock) fasste zusammen: "Einfacher wird's nicht." Grundsätzlich zeigten sich die Ratsmitglieder bereit, Detailfragen müssten aber noch geklärt werden, sagten sie.



Das Gremium ist etwas zögerlich

Genauso grundsätzlich ging es in Sachen Archivpflege weiter. Alle Gemeinden sind verpflichtet, ein Archiv zu führen. Das "Gedächtnis der Gemeinde" soll gewahrt werden und wichtige Akten müssen beweissicher aufgehoben werden. Nun beabsichtigen 14 Gemeinden im Landkreis Coburg, einen Verein für die kommunale Archivpflege zu gründen. Hintergrund ist der Personalmangel vielerorts, so dass die Archivpflege häufig nicht ausreichend erfüllt werden kann. In dem Verein soll nun ein Archivpfleger in Vollzeit die Mitgliedsgemeinden unterstützen. Die Kosten wären in Form von Mitgliedsbeiträgen nach dem Vorbild des Landkreises Regensburg zu tragen. Die Arbeitszeit des Archivpflegers und der Mitgliedsbeitrag würde nach der Einwohnerzahl festgelegt. Für Großheirath würde eine Arbeitszeit von etwa 64 Stunden im Jahr und rund 2600 Euro Beitrag anfallen, wenn alle 14 Kommunen mitmachten und keine Förderung dazukäme. Das Gremium votierte dafür, die Entscheidung zurückzustellen, bis mehr Details bekannt werden.



Ein Schachzug in Sachen "Strabs"

Mit der Straßenausbaubeitragssatzung ("Strabs") kam man zu einem Thema, das auch Großheirath schon länger beschäftigt. Die schon beschlossenen Änderungen, die auch während der Bürgerversammlung dem Publikum näher gebracht wurden, sind alle in den Satzungsentwurf eingearbeitet worden. Zur Klarstellung wird auch extra erwähnt, dass die Satzung nicht für bereits abgeschlossene Baumaßnahmen angewendet wird. Nach nochmaliger ausführlicher Diskussion im Gemeinderat wurde die Satzung mit einigen Änderungen beschlossen, aber noch nicht in Kraft gesetzt. Die Räte zeigten sich bemüht, auch den örtlichen Gewerbetreibenden ein deutliches Signal zu geben, dass sie nicht überfordert werden sollen. Mit dem Schachzug, die Satzung noch nicht in Kraft zu setzen, hält sich die Gemeinde den Weg offen, alles "wieder auf Anfang zu setzen", da man nicht wisse, welche Wege die "hohe Politik" noch nehmen werde, hieß es am Ratstisch.



Abschließend hielt das Gemeindeoberhaupt einen kurzen Rückblick auf das Jahr und dankte den Räten für die konstruktive Zusammenarbeit. Bei einer gemeinsamen Jahresabschlussfeier in Watzendorf im Gasthaus Ehrlich ließ man das Jahr ausklingen.