Gemeinderat Großheirath diskutiert um kniffliges Konstrukt

Kommt sie oder kommt sie nicht, die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs)? Und wenn ja, in welcher Form? Eine Antwort auf diese Fragen suchte der Gemeinderat Großheirath in seiner jüngsten Sitzung. Fest steht momentan nur, das die Gemeinde Einmalbeiträge erheben möchte. Über den Satzungsentwurf diskutierte das Gremium ausführlich.



Bei näherer Betrachtung des Entwurfs, der sich weitgehend an die Mustersatzung anlehnt, stießen die Räte auf zahlreiche Details, die für Großheirather Gegebenheiten angepasst werden müssten. Mit den Beiträgen sollen die Bürger für die Aufwände für die Herstellung, Verbesserung oder Erneuerung von Straßen, Wegen, Plätzen und Parkplätzen aufkommen - jedenfalls zum Teil.





Viele Rückfragen



Die Satzung soll am 1. Januar 2018 in Kraft treten und nur neue Baumaßnahmen betreffen. Bereits begonnene oder gar abgeschlossene Projekte werden nicht mehr darunter fallen.



Bürgermeister Udo Siegel erläuterte ausführlich die Vorgeschichte der umstrittenen Satzung. Wenn bereits Erschließungsbeiträge erhoben wurden, so Siegel, werde man in den nächsten 25 Jahren auf Ausbaubeiträge verzichten.



Das kniffelige juristische Konstrukt beinhaltet auch den Zwang, dass die Beitragssatzung unumkehrbar ist, wenn sie erst einmal angewendet worden ist.





Bewertet werden soll stets der Einzelfall



Aus dem Gremium kamen viele Rückfragen zu Details der Kostenaufteilung, zum Beispiel, wie die Tiefenbegrenzung gestaltet werden soll.



Man war sich einig, bei strittigen Punkten stets den Einzelfall zu bewerten. Am morgigen Donnerstag findet eine Bürgerversammlung in der Aula der Schule statt, in der der Bürgermeister die Thematik näher vorstellen wird.





Fußwege bald behindertengerecht?



Das Förderprojekt "Dorferneuerung Rossach" wurde um einige Projekte erweitert. So soll der behindertengerechter Ausbau des vorhandenen Fußwegenetzes optional aufgenommen werden. Betroffen wären die Wege Fuchsgraben, Hirtenberg-Fuchsgraben, Coburger Straße-Fuchsgraben, Sportplatz, Kirchgasse-Fuchsgraben-Friedhof, Rackengässla und Hessengässla.



Der Gemeindrat hatte zunächst keinen Bedarf gesehen, doch die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses waren zu einem anderen Ergebnis gekommen. Damit der Kommune keine Fördergelder durch die Lappen gehen, hatten sie dem Gemeinderat nahegelegt, die Erweiterung der Dorferneuerung zu beantragen.



Die Schüler des Gymnasiums Ernestinum haben sich wirklich Mühe gegeben bei der Einrichtung eines Lauf- und Walkingzentrums an der Sportanlage des TSV Rossach, berichtete der Bürgermeister. Er stellte die Streckenverläufe auf einer Karte vor. Der Gemeinde entstanden dabei keine Kosten. Die Schüler seien nur durch Spenden und Zuschüsse unterstützt worden, beim Schilderaufstellen sei der Bauhof "etwas behilflich" gewesen. Mit der Schaffung von Parkflächen beim Sportplatz will man das Projekt noch verfeinern.





Schultüren bleiben geschlossen



Aus dem Gremium wurde angeregt, dass sich die Gemeinde doch in irgendeiner Form bei den Schülern bedanken sollte. Das lässt sich machen, versprach der Bürgermeister.

Um die Sicherheit der Kinder in der Siegfried-Möslein-Schule machte sich auch der Elternbeirat Gedanken. Man will es so halten, dass die Schultüren während des Unterrichts generell verschlossen bleiben. Das ist aber problematisch, weil das Sekretariat nur noch an zwei Wochentagen besetzt ist.



Die Verantwortlichen müssen sich noch Gedanken darüber machen, wer die Türen öffnet, wenn jemand geklingelt hat.