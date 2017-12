Geldtransporter überschlägt sich auf A73 - zwei Verletzte

Wie die Polizei berichtet, ist am Samstag gegen 13.40 Uhr ein Geldtransporter auf der A73 in Richtung Suhl gefahren. Kurz vor der Ausfahrt Eisfeld-Süd verlor dieser beim Fahrsteifenwechsel aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse, die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und ins Schleudern.

Im weiteren Verlauf befuhr der Geldtransporter den Grünstreifen und überschlug sich mehrmals, bis er wieder auf der Fahrbahn zum stehen kam. Der Geldtransporter musste durch ein heimisches Abschleppunternehmen geborgen werden. Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Autobahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.