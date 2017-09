Geisterfahrer auf der A73 - Zeugen gesucht

Eine 56-jährige fuhr am Freitagabend gegen 21:15 Uhr mit ihrem Lkw auf der A73 von Untersiemau kommend in Richtung Suhl. Als die Dame an der Anschlussstelle Ebersdorf ausfahren wollte, kam ihr plötzlich im Baustellenbereich auf ihrer Richtungsfahrbahn ein Fahrzeug entgegen.



Die Lkw-Fahrerin wurde geblendet und musste ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw zu verhindern. Vermutlich war der Geisterfahrer in der Baustelle der Anschlussstelle Ebersdorf in falscher Richtung auf die Autobahn aufgefahren.



Da keine weiteren Mitteilungen bei der Polizei eingingen, kann davon ausgegangen werden, dass er nach Bemerken des Fehlers gleich wieder von der Autobahn abfuhr. Ein Kennzeichen des Falschfahrers konnte die Mitteilerin nicht erkennen. Es soll sich aber um einen Kleinwagen gehandelt haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645211 mit der Verkehrspolizeiinspektion Coburg in Verbindung zu setzen.