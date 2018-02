Gegen den Kopf getreten: Heftige Schlägerei in Coburg - Polizei sucht Zeugen

Täterbeschreibung der Polizei







Die Polizei bittet um Hinweise





Wer hat am Samstag um etwa 5 Uhr Wahrnehmungen im Steinweg gemacht?



-Wer kennt Männer, auf denen die Beschreibungen passen und/oder kann Hinweise zu deren Aufenthaltsorte geben?



-Wer kann sonst Angaben machen, die im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung stehen könnten?



Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0.

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen kam es am frühen Samstagmorgen in der Innenstadt von Coburg. Hierbei trat ein derzeit noch Unbekannter gegen den Kopf eines am Boden liegenden 21-Jährigen. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.Kurz vor 5 Uhr befand sich der junge Mann mit mehreren Freunden in einem Imbiss im Steinweg, als drei Männer in das Lokal kamen. Kurz danach kam es zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Gruppen. Hieraus entwickelte sich letztlich eine körperliche Auseinandersetzung, die sich im Anschluss auf die Straße verlagerte. Im Verlauf der Handgreiflichkeiten ging der 21-Jährige zu Boden und blieb dort liegen. Einer der drei unbekannten Männer trat anschließend einmal gegen den Kopf des Opfers, wodurch dieser kurzzeitig das Bewusstsein verlor.Erst als ein unbeteiligter Zeuge eingriff, beruhigte sich die Situation und die drei Unbekannten liefen in Richtung Markt davon. Der junge Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.Die Gruppe um das Opfer beschrieb den Haupttäter als etwa 185 Zentimeter groß, hatte ein südländisches Aussehen, eine schlanke Statur, dunkle, gegelte Haare und trug eine dunkle Jacke sowie eine schwarze Hose. Der zweite Täter war circa 175 Zentimeter groß, schlank, dunkelhäutig und hatte kurze dunkle Haare. Zum dritten Mann liegt keine Beschreibung vor.Der Kriminaldauerdienst der Kripo Coburg hat die Ermittlungen gegen die Unbekannten wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen und bitte um Hinweise: