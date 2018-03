Gegen Brückengeländer geprallt

Mit nur oberflächlichen Abschürfungen kam der Fahrer eines Kleinwagens davon, als

er am Donnerstagabend in Lautertal von der Fahrbahn abkam. Der junge Mann hatte mit

seinem VW den Rosenauer Weg befahren als er aufgrund Ortsunkenntnis und Unaufmerksamkeit gegen ein Brückengeländer prallte. Das massive Stahlgitter hielt glücklicherweise stand, so dass das Unfallfahrzeug nicht in den Bach stürzte.



Am Fahrzeug entstand Totalschaden, die gesamte Schadenshöhe wird vorläufig auf 3.000 Euro geschätzt. Die Coburger Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.