Gefangen in der Armut

Drei Monate lebt Amelie Schwerdt jetzt in Rulenge im Nordwesten Tansanias. Täglich wird sie mit Krankheiten in Stadien, die in Deutschland nur selten erreicht werden, konfrontiert. "Hier gibt es kein funktionierendes Gesundheitssystem und keine verpflichtende, flächendeckende Krankenversicherung. Nur wer genug Geld hat, hat auch Zugang zu privaten Krankenhäusern", schildert die Abiturientin, "die staatlichen Krankenhäuser sind völlig überlaufen, die Behandlungsmöglichkeiten stark eingeschränkt". Wie der Website des deutschen Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu entnehmen ist, haben fast 50 Prozent der Bevölkerung Tansanias weniger als 1,90 US-Dollar pro Tag zur Verfügung. Was hierzulande unvorstellbar scheint, ist in Tansania normal.



Aberglaube ist präsent

Amelie Schwerdt arbeitet als Weltfreiwillige im Community Based Rehabilitation Programme (CBRP) in der Diözese Rulenge-Ngara, das sich für Menschen mit Behinderung einsetzt und diesen so eine Überlebenschance bietet. "Unser Ziel ist es, in der Gesellschaft eine Basis für unsere Arbeit zu schaffen. Nur durch eine erfolgreiche Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit können wir die Lebensbedingungen unserer Patienten verbessern", erklärt die 19-Jährige. Da der Aberglaube das Dorfleben noch immer maßgeblich beeinflusst, ist das keine leichte Aufgabe. "Manche Albinos werden umgebracht, damit ihre Gliedmaßen versteigert werden können. Es kommt hier auch noch vor, dass Frauen als Hexen verbrannt werden. An eine Gleichberechtigung von Mann und Frau ist gar nicht zu denken", berichtet Amelie Schwerdt. An diesen Bräuchen und Traditionen kann auch eine umfangreiche Aufklärungsarbeit so schnell nichts ändern.



Neben den Vorträgen gehören auch die sogenannten "Field Visits" mit ihrem Kollegen Martine zu den Aufgaben von Amelie Schwerdt: "Die meisten unserer Patienten leben in kleinen Dörfern mitten im Busch. Für einen Besuch im Krankenhaus müssten sie mehrere Stunden Fußmarsch auf sich nehmen - im kranken Zustand ist das nahezu unmöglich." Die Zielgruppe des CBRP sind Menschen mit Epilepsie, Sichelzellenanämie, Elephantiasis, Muskelkontraktur und Zerebralparese. Neben der medizinischen Versorgung möchte das CBRP seinen Patienten auch eine Physiotherapie ermöglichen. "Ein Fall, der mich seit Wochen beschäftigt, ist der der 20-jährigen Peragia. Seit ihrer Geburt liegt sie mit einer schweren Muskelkontraktur in ein und demselben Bett in einem Zimmer mit Hühnern und Hunden - nackt. Damit sich keine Männer an ihr vergreifen, sieht Peragias Mutter davon ab, sie zu waschen", schildert Amelie Schwerdt.



Größere Zufriedenheit als in Deutschland

Um in Rulenge großartige Veränderungen zu bewirken, fehlen der Abiturientin die Zeit und die finanziellen Mittel. "Martine sagt immer, wenn wir einem Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnten, haben wir schon einen kleinen Teil zu einer besseren Welt beigetragen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als zu akzeptieren, dass es oft keinen Weg aus der Armut gibt. Ich finde es bewundernswert, dass hier in Tansania dennoch eine größere Zufriedenheit als in Deutschland herrscht", denkt Amelie Schwerdt. Die größte Belohnung für die 19-Jährige und ihre Kollegen ist es zu sehen, dass sie das Leben eines Menschen verbessern konnten. Ein Beispiel hierfür ist die fünfjährige Alicia. "Als wir Alicia das erste Mal besucht haben, mussten wir ihre Eltern erst einmal darüber aufklären, was die Pigmentstörung Albinismus überhaupt ist. Ihre Eltern haben von Anfang an mit uns kooperiert und schnell verstanden, wie sie ihre Tochter vor der Sonne schützen müssen. Alicia selbst geht es seitdem wesentlich besser. Ihr ist bewusst, dass sie ,anders‘ ist - darüber sieht sie jetzt aber hinweg", berichtet Amelie Schwerdt.



Große Ziele

Wenn Amelie Schwerdt im August in ihre Heimat Neuses bei Coburg zurückkehrt, möchte sie sich weiterhin für die Menschen in Rulenge einsetzen: "In Tansania wird eine Krankheit oft auf den Willen Gottes zurückgeführt. Das möchte ich im kleinen Rahmen ändern. Ich möchte mich auch jetzt schon über das CBRP hinaus engagieren und deshalb einigen Kindern die Schulbildung zahlen und die Kosten für die Operationen unserer Cleft-Lip-Patienten übernehmen. Außerdem möchte ich Anschaffungen für unser Physiotherapiezentrum finanzieren und mich für Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben, einsetzen. Mein Gefühl sagt mir, dass ein Teil von mir immer hier in Tansania bleiben wird." Bereits nach drei Monaten in Rulenge hat sich Amelie Schwerdts Wunsch, ein Studium im medizinischen, politischen oder sozialen Bereich zu beginnen, gefestigt. Ihr Plan ist es, sich langfristig für eine bessere Gesundheitsversorgung in Entwicklungsländern, wie Tansania, einzusetzen.



Wer Amelie Schwerdt bei ihren Plänen unterstützen möchte, kann sich unter der E-Mail-Adresse amelie.schwerdt@yahoo.de mit ihr in Verbindung setzen.