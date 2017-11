Vom Bremspedal gerutscht: Autofahrer überfährt Kreisverkehr in Coburg

Ein Sachschaden von mindestens 30.000 Euro sowie zwei Verletzte sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls von Donnerstagvormittag im Coburger Stadtgebiet. Dies berichtet die Polizei.Gegen 10.40 Uhr war ein 74-jähriger Autofahrer von der Südzufahrt kommend dabei in den Brose-Kreisel einzufahren. Dabei rutschte der Fahrer vom Bremspedal auf das Gaspedal ab und überfuhr so den Kreisel. Er beschädigte dadurch die dortige Grünfläche und deren Bepflanzung.Die ungebremste Fahrt endete schließlich im angrenzenden Postweg an drei geparkten Autos. Zwei der Fahrzeuge wurden dabei massiv beschädigt. Zudem wurde auch der Werbemast einer angrenzenden Firma umgefahren.Der 74-Jährige und seine Beifahrerin wurden durch die Wucht der Anstöße leicht verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Das Auto des Unfallverursachers wurde so schwer beschädigt, dass es durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste.Während der Unfallaufnahme durch die Polizei kam es nur zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Der Gesamtschaden der morgendlichen Irrfahrt beläuft sich auf mindestens 30.000 Euro. Gegen den 74-Jährigen aus dem Landkreis Coburg wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt.