Fürther Burg tritt wieder aus dem Schatten heraus

Gute Nachricht für die Freunde des Weinfestes in Fürth am Berg (Landkreis Coburg): Nach einer organisatorisch bedingten Pause wird die Veranstaltung auch heuer wieder stattfinden. Ein bisschen bedauerte es Gebhard Roschlau als Vorsitzender des Fördervereins "Fürther Burg" bei der Hauptversammlung in der "Alten Schule" schon, dass es im vergangenen Jahr in Fürth am Berg kein Weinfest gab - schließlich sei diese Veranstaltung immer ein Interessentenmagnet gewesen. Weil kein Fest stattfand, seien auch keine Neumitglieder zum Förderkreis gestoßen. Heuer wird alles anders: Das Weinfest findet am 11. August wieder statt.

Roschlau wies darauf hin, dass der Förderkreis 200 Mitglieder zählt, vier weniger als im Vorjahr. Nach wie vor das sei es das Hauptanliegen des Verein, die Burg und das Burggelände in Ordnung zu halten. Dafür gebe es schließlich extra einen Pflegevertrag - aber zum Glück auch den städtischen Bauhof mit seinen guten Geräten und Fachleuten. Über das Bewässerungssystem an der Friedenseiche berichtete Gebhard Roschlau, dass dieses vom Frühjahr bis in den Herbst hinein normal laufe und der Baum deshalb einen guten Eindruck vermittle. Allerdings sei bei der 700-Jahr-Feier die Bewässerungsanlage durch einen dort abgestellten Oldtimer beschädigt worden. Sie wird jetzt im Frühling repariert. Bezüglich der 700-Jahr-Feier, für die auch das Weinfest gestrichen wurde, schwärmte der Vorsitzende: "Es war wohl die größte Veranstaltung, die unser Ort je gesehen hat und eine großartige Werbung für unser Dorf."

Als Aussicht wies Roschlau auf den Druck der Dorfzeitung hin. Dafür und für die Erstellung von weiteren Infotafeln (Wanderweg, Burg, Mühle) brauche der Verein noch Geld. Die Redaktion der Fürther Dorfzeitung besteht aus Gebhard Roschlau, Dieter Zwingelberg, Jutta Karl und Klaus Höhn. Kurz ging er auf den wahrscheinlichen Aufbewahrungsort eines Defibrillators in der "Alten Schule" ein. Ausdrücklich wies der Vorsitzende auf die Notwendigkeit der Sichtung und Archivierung der Vereinsunterlagen und der Fundstücke der historischen Burg hin. Fällig ist auch eine Erneuerung der Burgfahne, die den Witterungsbedingungen zum Opfer gefallen ist.

Der Mupperger Buchautor Walter Friedrich betonte, dass im kommenden Jahr ein Festumzug zum Thema "950 Jahre Mupperg" auf dem Programm steht, da hoffe er auf die Beteiligung der Fürther. Desweiteren könne die Region 2019 das Jubiläum "30 Jahre Grenzöffnung" begehen. Aus der Reihe der Versammlungsbesucher wurde darauf hingewiesen, dass an der Burg immer wieder Feuer angezündet werden. Das Forstamt habe deshalb ausdrücklich auf die Waldbrandgefahr hingewiesen und darum gebeten, die Feuerstelle zu beseitigen.



Förderverein "Fürther Burg" - die Personalien

Ehrungen: Brigitte Faber, Ewald Faber, Hartmut Gundermann, Norbert Höhn, Christa Köhler, Hans-Joachim Köhler, Günther Kunz, Karina Kunz, Arno Walther, Lissa Walther, Günter Georg, Heidi Höhn, Martina Leicht, Lore Martin, Heike Schober, Dieter Stegner, Daniel Völler, . Marina Zarske und Wolfgang Zarske (alle 25 Jahre).

Vorstand: Vorsitzender: Gebhard Roschlau; Zweiter Vorsitzender: Andreas Uebelhack; Schatzmeister: Margot Schulze; Schriftführer: Karl-Heinz Gahn; Beisitzer: Dieter Stegner, Dieter Schelhorn, Heike Schober, Silvia Uebelhack, Klaus Höhn; Festausschuss: Rosel Gahn, Hans-Siegfried Holland, Doris Roschlau, Frieder Bauersachs, Wolfgang Haida, Dietmar Brückner, Marko Riedl, Brigitte Kob, Karl Siegelin, Wilfried Motschmann, Klaus Gärtner, Günther Karl und Andrea Schelhorn.