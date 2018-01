Für den Erhalt des Krankenhauses in Neustadt: JU will Unterschriften sammeln

Noch bevor am Montagnachmittag Regiomed über seine weiteren Klinikpläne für Coburg und Neustadt informierte, ist die Junge Union Neustadt mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gegangen. Darin heißt es klipp und klar: "Das Krankenhaus Neustadt muss erhalten bleiben." Denn: "Nur so lässt sich eine schnelle medizinische Versorgung vor Ort in Neustadt weiterhin gewährleisten."



Ein Verlust des Krankenhauses wäre ein "schwerer Schlag für Neustadt", schreibt der JU-Vorsitzende Sebastian Hofmann, "besonders für die, die auf ärztliche Hilfe, gerade im Notfall, angewiesen sind."



Die Junge Union wolle eine mögliche Entscheidung, den Krankenhausstandort in Neustadt zu schließen, "aber nicht so ohne Weiteres" hinnehmen. Mit einer Unterschriftenaktion soll der Druck auf die Verantwortlichen des Krankenhausträgers erhöht werden.



"Gemeinsam mit den Bürgern haben wir die Chance, klar zu machen: Der Erhalt des Neustadter Krankenhauses ist ohne Alternative", heißt es in der Pressemitteilung. Eine Schließung würde eine Gefährdung der medizinischen Versorgung für die Menschen vor Ort bedeuten. Der Träger des Krankenhauses müsse deshalb mögliche Schließungspläne "einstampfen - und zwar sofort", fordert Sebastian Hofmann.



Die CSU Neustadt mit Vorsitzender Vera Weißbrodt und die Frauenunion Neustadt mit Désirée Sommermann an der Spitze hätten bereits signalisiert, die Unterschriftenaktion zu unterstützen. Auch andere Parteien und Vereine seien zur Mitwirkung eingeladen.



Stellvertretender JU-Vorsitzender Benedikt Hutterer ergänzt: "Jetzt geht es nur gemeinsam - im Schulterschluss von Bürgern und Politik. Es ist nicht hinnehmbar, dass nicht einmal der Oberbürgermeister von Neustadt in die Schließungspläne des Krankenhausträgers eingeweiht wurde. Das ist kein Stil und erst recht kein Umgang, der Vertrauen stiftet. So geht"s halt nicht!"



Die Unterschriftenaktion soll am nächsten Wochenende gestartet werden, wie Hofmann mitteilt. Näheres - vor allem wo eine Eintragung in die Unterschriftenlisten möglich ist - will die Junge Union Neustadt "in Kürze" bekanntgeben.



Das Krankenhaus Neustadt am Seilersgründchen war 1971 als Privatklinik Dr. Koschitz-Kosic errichtet und in Betrieb genommen worden. 2012 hatte der Regiomed-Klinikverbund das Krankenhaus übernommen.