Fünf Sterneköche zaubern in Coburg

"Wir hatten noch nie so viele junge Talente in der deutschen Sterneküche", freut sich "Goldene Traube"-Chef Bernd Glauben - "und das ist auch gut so." Denn: "Das bringt neue Impulse!" Vor allem findet es Bernd Glauben gut, dass viele Vorurteile, die seit jeher mit der Sterneküche verbunden sind, endlich abgebaut werden. "Die Sterneküche ist nicht mehr so steif, sie wird leichter und lockerer."



Stefan Meier (33 Jahre alt; Restaurant ZweiSinns, Nürnberg) servierte beim "Gipfeltreffen der Spitzenköche" in Coburg als Vorspeise schottischen Loch Duart Lachs. Die erste Zwischenspeise kam von Alexander Hohlwein (31 Jahre; Restaurant 360 Grad, Limburg): Kabeljau, gesalzen & pochiert. Alexander Koppe (35 Jahre; Restaurant Skykitchen, Berlin) war für den zweiten Zwischengang - "Bolle & Imperial Taube" - verantwortlich. Das Hauptgericht (Duett vom Reh mit weißen Mandeln und Gewürzeierstich) war eine Kreation von Steffen Szabo (27 Jahre; Restaurant Esszimmer, Coburg). Als Nachtisch gab es Grünes Kaffeeeis mit Schokolade, Karamell und Kapstachelbeere von Fabian Denninger (36 Jahre; Restaurant Entenstuben, Nürnberg).



"Essen und Trinken ist Lebensfreude", sagt Bernd Glauben. Und weil beides auch gut miteinander korrespondieren muss, hatte er gleich drei Partner ausgewählt, die beim "Gipfeltreffen" für die passenden Weine sorgten: das Weinguth Roth aus Wiesenbronn im Steigerwald, das Weingut Störrlein & Krenig aus Randersacker bei Würzburg und die Weihandelsgesellschaft Linke aus Hohenbrunn bei München. Sie hatten Weine vor allem aus Franken, aber auch aus Südafrika und Armenien dabei.



Das "Gipfeltreffen der Spitzenköche" wurde moderiert von Janina Huhn. Die 28-Jährige kommt aus der Pflaz und war 2014/2015 Deutsche Weinkönigin. (Ausführlicher Bericht folgt)