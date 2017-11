Frohnlach führte bis sieben Minuten vor Schluss mit 1:0 und verlor noch 1:3

Schwabach/FrohnlachDas letzte Auswärtsspiel im Jahr 2017 hat der VfL Frohnlach gestern Abend beim SC 04 Schwabach nach 1:0-Führung durch drei Gegentreffer in der Schlussphase mit 1:3 verloren. Somit gab es die dritte Niederlage in Folge für die Frohnlacher.

Nach torloser erster Halbzeit führte der VfL durch ein Tor von Sayko Trawally (69.). Damit hätten die Oberfranken die rote Laterne an die SpVgg Bayreuth II abgeben können. Doch daraus wurde nichts, weil die Mittelfranken im Schlussspurt mit einem Doppelpack und einem Treffer kurz vor Abpfiff die Partie noch drehen konnten.

Am 21. Spieltag in der Landesliga Nordost hatte der Tabellenletzte aus Frohnlach, der nur vier Punkte hinter dem rettenden Platz zurückliegt, die Chance Anschluss zu finden. Sechs Vergleiche gab es bisher zwischen diesen beiden Teams, jeder konnte dreimal gewinnen. Das Hinspiel hatte der VfL mit 1:3 verloren und daher wollten die Gäste dieses Ergebnis wettmachen.

Allerdings musste der VfL erneut auf fünf Kaderspieler verzichten, so musste sich sogar Trainer Oliver Müller als Ersatztorwart auf dem Spielberichtsbogen notieren lassen. Zu Beginn der Partie hatte Schwabach in den ersten fünf Minuten mehr vom Spiel. Aber dann hatten die Frohnlacher eine gute Phase. Zwei Eckbälle und ein Freistoß von Yannick Teuchert (14.) brachten aber nichts Zählbares ein. Beide Mannschaften hatten auf dem sehr nassen Rasen, der aber bespielbar war, so ihre Probleme. Insgesamt verlief die erste Halbzeit weitestgehend ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Ein kleines Plus an Tormöglichkeiten hatten die Schwabacher. Aber das torlose Remis zur Pause war der gerechte Zwischenstand.

Im zweiten Durchgang hatten die Mittelfranken per Freistoß von Besmir Duraku die erste Chance, aber zum Torerfolg reichte es nicht (52.). Doch die Frohnlacher versteckten sich nicht, wollten punkten. Den Weg dorthin ebnete Sayko Trawally mit seinem vierten Saisontor (69.). Wenige Minuten zuvor wurde der Stürmer verwarnt, dann zeigte sich der 18-Jährige treffsicher, nutzte bei einem Konter den Stellungsfehler der Gastgeber. Cool verhielt sich nun die Truppe im Kapitän Christopher Autsch bis in die Schlussphase hinein, hätte sogar 2:0 führen können.

Schwabach versuchte zwar alles, kam aber zunächst auf den immer schlechter werdenden Platzverhältnissen nicht zurecht. Der VfL hingegen konnte sich auf das Zerstören der Bemühungen der Mittelfranken sowie auf Konter verlegen. Es sah bis acht Minuten vor dem Ende nach dem zweiten Auswärtssieg aus.

In der Schlussphase nahm der Druck der Platzherren jedoch zu und Schwabach belagerte das von Philipp Pfister gehütete VfL-Tor. Nach einer Ecke versenkten der eingewechselte Eleftherios Sadikis den Abpraller aus 20 Metern zum 1:1 (82.). Nur zwei Minuten später köpfte Florian Danner eine Freistoß-Flanke zum 2:1 ein und in der Nachspielzeit konnte Michael Weiß eine Konter-Situation mit dem 3:1 abschließen. So stand am Ende ein sehr glücklicher Sieg der Gastgeber oder aus Sicht des VfL eine völlig vermeidbare Niederlage.



Stimmen zum Spiel

Oliver Müller (Trainer VfL Frohnlach): Wollte nach dem Spiel kein Statement abgeben.



Tobias Ochsenkühn (Trainer SC 04 Schwabach): "Das Spiel ist aus und ich weiß noch gar nicht, warum wir gewonnen haben. Frohnlach hätte ja schon 2:0 führen müssen. Unter dem Strich ist meine erste Reaktion: Es ist ein sehr, sehr glücklicher Sieg für uns, der uns aber natürlich gut tut."