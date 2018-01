Freundlich sein - das fühlt sich gut an

Die Ganztags-Übergangsklasse 8UEG an der Rückert-Mittelschule bürgt für Kreativität. Die Jugendlichen des Schuljahres 2015/16 hatten erst kürzlich ihren ganz persönlichen "Oscar" abgeräumt, für ihr Video "Respekt". Nun beweist auch der aktuelle Jahrgang der 8UEG Einfallsreichtum. Gemeinsam mit ihrem Klassenleiter Gregor Malinowski und Sozialpädagogin Elisabeth Niestroj haben sich die Schüler an ein neues Projekt gemacht: ein Comic-Heft mit dem Titel "Peace - für Leute, die gerne freundlich sind". Eines der ersten Exemplare überreichten die Jugendlichen am Dienstag an Oberbürgermeister Norbert Tessmer.



Ein alter Bekannter

Für die Klasse sei der OB schon fast ein alter Bekannter, wie Gregor Malinowski beim offiziellen Termin im Rathaussaal verriet. Wenn es seine Zeit zulässt, setzt sich Coburgs Stadtoberhaupt gerne mal mit ins Klassenzimmer und verfolgt den Unterricht.

Vor allem interessiert ihn die Entwicklung der Mädchen und Jungen, die aus den unterschiedlichsten Ländern der Welt kommen, zum Beispiel aus Syrien, Afghanistan, Frankreich, Serbien, Somalia oder aus dem Irak, um nur einige zu nennen, und die nun seit einigen Monaten Deutsch lernen. Neben dem Willen, sich zu integrieren und die gesellschaftlichen Regeln kennenzulernen, seien Sprachkenntnisse das Wichtigste, damit das Zusammenleben so vieler unterschiedlicher Kulturen funktioniere, betonte Norbert Tessmer.

So war dann - fast nebenbei - im Deutschunterricht die Idee zum Comic entstanden. Gregor Malinowski behandelte mit den Jugendlichen Begriffe wie Höflichkeit, Respekt und Hilfsbereitschaft. Dazu sollten die Schüler Situationen aus ihrem eigenen Alltag finden, um diese am Ende mit der Kamera festzuhalten. In einem Workshop lernten die Jugendlichen extra verschiedene Techniken kennen, die man für ein professionelles Fotoshooting braucht: etwa die Freeze-Technik, bei der das Bildmotiv wie eingefroren wirkt.

Fototeams kümmerten sich um die Aufnahmen, "dann haben wir die Sprechblasen zu den Darstellungen entwickelt", erläuterte Malinowski. Sein Schüler, "Kreativdirektor Gurgen", gab den Bildern den letzten Schliff.

Zunächst produzierten die Schüler einzelne Plakate. Doch die positiven Reaktionen seiner Kollegen habe die Klasse ermutigt, die Plakate zum Comic weiterzuentwickeln, sagte Malinowski.



Gesucht: Der rote Faden

Allerdings fehlte der Geschichte etwas ganz Entscheidendes: Der rote Faden. Den fand die Klasse schließlich in ihrem Mitschüler Rooni. "Er hat eine ganz besondere Stärke", erklärte Malinowski schmunzelnd, "er sieht auf Fotos sehr gut aus und man nimmt ihm seine Rolle auch ab".

So führt der junge Mann nun durch das Heft, erklärt auf 22 Seiten, was ihm an seinen Mitschülern auffällt und wie man es besser machen könnte: etwa, zu welcher Tageszeit man wie grüßt, dass man seine Mütze abnimmt, wenn man ein Haus betritt oder dass man die Hand vor den Mund hält, wenn man gähnen muss. Unterm Strich steht die Erkenntnis, dass Freundlichkeit nicht anstrengend ist, sondern sich "richtig gut anfühlt".

Das Gelernte können die Schüler auch gleich noch testen: mit Sprechblasen zum selber Ausfüllen und Ausschneiden und in einem Wörter-Suchspiel.

5000 Exemplare hat die Klasse mit Hilfe einiger Coburger Sponsoren drucken lassen. Erhältlich ist der Comic direkt in der Rückertschule in der Löwenstraße. "Wir wollen, dass das Ding die Runde macht", sagte Gregor Malinowski. Und das lässt sich offenbar schon gut an, wie Sozialpädagogin Elisabeth Niestroj bestätigt: "Wir haben schon Anfragen zu unserem Comic bekommen - sogar aus Sachsen-Anhalt."

Der nächste Streich der 8UEG lässt auch nicht lange auf sich warten: Der im Landkreis lebende "Tatort"-Star, Andreas Leopold Schad, startet gemeinsam mit den Schülern ein Filmprojekt.