Freude in Seßlach: Gute Vorbereitung führte zum Wanderpokal

Riesige Freude an der Grund- und Mittelschule Seßlach: Die Schule ist erstmals Träger des Wanderpokals der Handwerkskammer (HWK) für Oberfranken und hat somit den Beleg dafür, dass ihre Schüler am besten auf den Besuch der Berufsmesse des Handwerks in Coburg vorbereitet waren. "Darauf sind wir wirklich stolz, diesen Pokal feiern wir ordentlich", sagte Christiane Marsoun, Klassenlehrerin der Klasse 7a, bei der Übergabe des Wanderpokals durch den Leiter des Berufsbildungs- und Technologienzentrums (BTZ) Coburg der HWK für Oberfranken, Dipl.-Ing. Klaus Kainath.



Die Berufsmesse des Handwerks in Coburg wird Jahr für Jahr gemeinsam von der Handwerkskammer, der Kreishandwerkerschaft Coburg und den Innungen mit großem Aufwand veranstaltet. Vor allem die beteiligten Betriebe bringen viel Zeit und Mitarbeiter ein, um die rund 1000 Schüler bestmöglich über das Handwerk und dessen vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. "Daher freuen wir uns, wenn wir sehen, dass auf der anderen Seite auch die Schulen mit ihren Schülerinnen und Schülern engagiert dabei sind", erklärt Kainath.



Vorwissen wird abgefragt

Um das Engagement der Lehrkräfte und der Schülerschaft zu würdigen, habe man den Wanderpokal eingeführt, der nun Jahr für Jahr an die Schule vergeben wird, deren Schüler spürbar gut vorbereitet zu der Berufsmesse des Handwerks kommen. Gewertet wird zweistufig: Während der Berufsmesse fragen die Betriebe immer wieder das Vorwissen ab und notieren sich, welche Schüler gut informiert sind. Und im Nachgang zur Messe fassen die Handwerker auf einem Fragebogen ihre Bewertung noch einmal gebündelt zusammen. Kainath: "Die Auszeichnung spiegelt so gut das tatsächliche Bild wider."



Die Grund- und Mittelschule Seßlach, die im November mit ihren Jahrgangsstufen 7 und 8 zur Berufsmesse gekommen war, ist der vierte Preisträger, der mit dem Wanderpokal ausgezeichnet wird. "Wir wussten gar nicht, dass es diese Auszeichnung gibt", gestand Marsoun . "Aber wir freuen uns sehr, dass unser Engagement solche Früchte trägt. Dieser Pokal wird entsprechend gefeiert." In den Jahren zuvor haben die Mittelschule Rödental-Oeslau, die Heiligkreuz-Mittelschule Coburg und die Realschule Coburg II gewonnen.