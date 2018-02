Freizeittester gesucht

Im Raum Coburg gibt es ab Juli getestete Freizeitaktivitäten für Kinder und Familien. Der Stadtjugendring Coburg erstellt eine Broschüre mit Freizeittipps. Das Besondere: Ob diese Tipps wirklich kindgerecht sind, wird vorher getestet.



Die Tipps, die der Stadtjugendring Coburg von Eltern, Einrichtungen und allen anderen Bürgern erhält, werden geprüft. Was kann man dort erleben? Gibt es Schatten auf dem Spielplatz, liegt eine stark befahrene Straße daneben? Wohin führt der Wanderweg, gibt es dort Bänke zum Ausruhen?

Diese und viele weitere Fragen werden bei Tests des Stadtjugendrings Coburg beantwortet. "Dafür suchen wir auch Familien, die diese Tests anhand eines Kriterienkataloges mit uns durchführen", erklärt die Geschäftsführerin des Stadtjugendrings Coburg, Christine Völker.



Saskia Neugebauer vom Stadtjugendring ist für die Umsetzung dieser Broschüre und der Internetseite verantwortlich. "Bisher gibt es keine Homepage oder Broschüre, die alle Freizeittipps in und um Coburg herum enthält", sagt Neugebauer. Genau das ist das Ziel von "Schau mer mal".



Die Sammlung richtet sich an Familien und Gruppen, die eine Freizeitaktivitäten im Raum Coburg suchen. So soll das Layout vor allem Kinder und deren Familie ansprechen. Egal ob Gebürtige oder zugezogene Coburger - diese Sammlung soll auch viele Geheimtipps enthalten.



Zusätzlich soll die Integration gefördert werden. Mithilfe dieser Broschüre sollen Geflüchtete "mit anerkanntem Asylantrag ihre neue Heimat kennen lernen", sagt Saskia Neugebauer. Deshalb werde es die Homepage in mehreren Sprachen geben.



"Bis Ende März wollen wir alle Freizeittipps für Familien zusammengetragen haben", erklärt Christine Völker. "Alle Bewohner Coburgs und des Landkreises sollen so viele Tipps wie möglich an uns schicken", sagt Völker. Wichtig sei, keine Veranstaltungshinweise zu geben.



Vom Spielplatz, über eine kindgerechte Museumstour bis hin zu Wanderwegen - alles soll dabei sein. Dabei ist nur wichtig, "dass die Aktivitäten auf Familien und Kinder ausgerichtet sind. Wir wollen keinen Touristenführer erstellen", sagt Christine Völker.



Die Homepage soll regelmäßig nach der Veröffentlichung aktualisiert werden. Wo kann man am besten Schlitten Fahren? Auf der Homepage "Schau mer mal" erfährt man das, erklärt Saskia Neugebauer.



Die Stadt Coburg unterstützt das Projekt, sagen Marion Weinreich von der Stabsstelle "Bündnis Coburg - Die Familienstadt und Demografie". Christine Völker hofft nun von der Coburger Bevölkerung zahlreiche Informationen und Freizeittipps. Diese sollen an freizeittipps@sjr-coburg.de gesendet werden.