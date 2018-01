Freistaat fördert Coburger Doktorandin

Mehr als 140 Promovierende haben ihre Anträge beim Förderprogramm eingereicht. Als eine von zehn sogenannten Fellows wurde Sarah Wunderlich ausgewählt. Mit der Förderung kann nun für drei Jahre ihre Doktorandinnen-Stelle finanziert werden.



Sarah Wunderlich wird in Kooperation mit der Universität Würzburg promovieren. Sie will ein Sicherheitssystem entwerfen, das Unternehmen vor Hacker-Angriffen schützt. Das System soll eigenständig lernen und auch für kleine bis mittlere Unternehmen, die keine IT-Experten beschäftigen, nutzbar sein. Betreut wird ihre Arbeit von Prof. Dr. Dieter Landes (Hochschule Coburg) und Prof. Dr. Andreas Hotho (Universität Würzburg).



Die Bayerische Staatsregierung hat vor zwei Jahren das Zentrum Digitalisierung.Bayern ins Leben gerufen. Es soll die Forschung und Lehre im Bereich der Digitalisierung stärken. Das Förderprogramm für Doktoranden ist eine von fünf Maßnahmen, die das ZD.B realisiert.



Die Hochschule Coburg ist nicht zum ersten Mal beim ZD.B erfolgreich. Auch eine der 20 Professuren, die zum Thema Digitalisierung eingerichtet wurden, ist in Coburg angesiedelt. Erst vor kurzem sicherten sich die Universität Bamberg und die Hochschule Coburg beim ZD.B außerdem Mittel für ein gemeinsames Innovationslabor.