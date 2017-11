"Freistaat Coburg": Zeitreise mit Straub und Mertl

Der Schauspieler Stephan Mertl und Schauspieldirektor Matthias Straub nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise von der Musik ihrer Jugend bis heute.



Angefangen bei den Beatles über Yes bis in die heutige Zeit mit Linkin Park. Außerdem dabei U2, Police, The Who, City, Pink Floyd, Kansas, Genesis (mit Peter Gabriel), Rush, Iron Maiden, Black Sabbath, Golden Earring, David Bowie und viele andere mehr. ct