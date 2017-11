Frau in Coburg tot aufgefunden

Vielen Autofahrern ist am frühen Dienstagabend in der Lossaustraße ein großes Polizeiaufgebot aufgefallen. Mitten im größten Berufsverkehr, kurz vor 17 Uhr, waren zahlreiche Einsatzkräfte im Bereich der öffentlichen Toiletten zwischen Bahnhof und Zentralem Omnibusbahnhof zu sehen.



Wie Polizeisprecherin Anne Höfner vom Polizeipräsidium Oberfranken dem Coburger Tageblatt am Mittwoch auf Anfrage bestätigte, war eine Frau tot aufgefunden worden. Zu den näheren Umständen wollte sich Anne Höfner nicht äußern. Ein Fremdverschulden könne allerdings ausgeschlossen werden.



Die Staatsanwaltschaft Coburg hat unterdessen die Ermittlungen aufgenommen. Mit einem Ergebnis ist laut Auskunft des Leitenden Oberstaatsanwalts Bernhard Lieb allerdings erst in den nächsten Tagen zu rechnen.