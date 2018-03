Fluglärm und Stromtrasse drohen

Des einen Freud, des anderen Leid. Während sich die Bürger der Gemeinde Meeder über das mögliche Aus für den ursprünglich avisierten Neubau eines Verkehrslandeplatzes im Gebiet ihrer Gemeinde freuen können, werden die Sorgenfalten bei den Einwohnern im Coburger Osten immer größer, wenn sie an die sich abzeichnende Renaissance des Verkehrslandeplatzes auf der Brandensteinsebene denken.



Dietmar Wächter, Vorsitzender des Bürgervereins Lützelbuch, wies bei dessen Hauptversammlung in der Rolf-Forkel-Halle auf Gespräche der Stadt Coburg mit den gewerbsmäßigen Nutzern der Brandensteinsebene, dem Aero-Club Coburg und dem Luftamt Nordbayern hin. "Als Ergebnis dieser Gespräche kann festgehalten werden, dass alle Beteiligten den bestehenden Instrumentenflugverkehr auf der Brandensteinsebene beibehalten wollen und dies aus heutiger Sicht als vernünftigste Lösung ansehen",berichtete Wächter. "Die Verwaltung wurde per Beschluss beauftragt und ermächtigt, die notwendigen Schritte einzuleiten und durchzuführen, um die Planungen und den Bau der verlängerten Anflugbefeuerung spätestens bis zum 31. Dezember 2019 sicher zu stellen."



Verein macht Einwände geltend

Der mögliche Bau einer zusätzlichen Hochspannungsleitung durch das Coburger Land entfacht natürlich in und um Lützelbuch auch keine Begeisterungstürme. Die alternativen Trassenvarianten P44 und P44mod. stehen plötzlich wieder im Raum, obwohl, so Wächter, der CSU-Bundestagsabgeordnete Hans Michelbach noch im Dezember 2016 signalisiert habe, dass diese beiden Trassenvarianten vom Tisch seien. "Seitdem manifestieren sich die Widerstände von Kommunen und Interessenverbänden gegen die neuesten Pläne", sagte der Vorsitzende des Bürgervereins Lützelbuch. Der Bürgerverein habe in den entsprechenden Konsultationsverfahren seine Einwände gelten gemacht.



Die Rolf-Forkel-Halle werde intensiv genutzt. Aber (Wächter): "Der Bürgerverein als Verwalter der Rolf-Forkel-Halle wird zunehmend unzufriedener mit dieser Rolle." Nutzer seien die beiden Lützelbucher Sportvereine, der Kneipp- und Naturheilverein, der SV Ketschendorf, die Tanzsportgarde "Coburger Mohr", die Regiomontanusschule, berufliche Oberschulen Coburg, die Wirtschaftsschule, die Werkstatt für Behinderte (Wefa), die Deutsche Rheuma-Liga, der HSC Coburg. Dazu kommen die eigenen Veranstaltungen des Bürgervereins und Sonderveranstaltungen, wie etwa ein Kinderbasar. "Zum einen bedingt durch die starke Frequentierung der Halls und zum andern die in die Jahre gekommene Halle als solches machen Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten dringlicher denn je", sagte Dietmar Wächter. "Die bereits 2014 an das Sportamt übergebene Mängelliste ist nur zum Teil abgearbeitet worden."



Lange Mängelliste

Eine im Januar 2017 durchgeführte Feuerbeschau habe zu einer 20 Punkte umfassenden Mängelliste geführt. Die Aufgabenfülle habe dazu geführt, dass der Bürgerverein die Hallenverwaltung eigentlich gerne abgeben würde. Der derzeitige Hausmeister Aribert Florschütz, Beisitzer im Vorstand des Bürgervereins, möchte aus Altersgründen diesen Posten ohnehin abgeben.



Vorsitzender Dietmar Wächter zeichnete Peter und Conelia Gradwohl mit der Ehrennadel des Bürgervereins aus. Sie sind 1993, also vor 25 Jahren, in den Bürgerverein eingetreten.



Die Neuwahlen bestätigten Dietmar Wächter im Amt des ersten Vorsitzenden. Neuer zweiter Vorsitzender ist Torsten Scheler; er löst in dieser Funktion Catryn Meyer ab. Schatzmeisterin Sabine Fertsch und Schriftführerin Christine Knauf wurden in ihren Ämtern bestätigt. Beisitzer/innen sind künftig Evi Hein, Aribert Florschütz, Sven Scheler, Conelia Gradwohl und Michael Zimmermann.



Am Samstag, 17. März 2018 wollen die Mitglieder des Bürgervereins den Dorfbrunnen als Osterbrunnen schmücken. Treffpunkt ist um 15 Uhr.