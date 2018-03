Fläche von 15 m² besprüht: rechte Schmierereien in Neustadt bei Coburg

Rechte und beleidigende Schmierereien brachten vermutlich in der Nacht zum Mittwoch bislang Unbekannte an der Turnhalle des Gymnasiums in Neustadt bei Coburg an. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.Auf einer Fläche von rund 15 Quadratmetern besprühten die Unbekannten die Wand der Turnhalle des Gymnasiums in der Feldstraße. Auch ein angrenzendes Trafohäuschen der Stadtwerke Neustadt beschmierten die Täter. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.Die Beamten der Kriminalpolizei Coburg bitten im Zusammenhang mit ihren Ermittlungen um Hinweise unter der Telefonnummer 09561/645-0.