Finanzielle Förderung aus der Sonnefelder Gemeindekasse

Erfolgreiche Jugendarbeit und Förderung des Vereinswesens liegen der Gemeinde ebenso am Herzen wie die Unterstützung kirchlicher Einrichtungen. Das unterstrich Zweiter Bürgermeister Claus Höcherich (GUB) als Vorsitzender des Sport- und Kulturausschusses. Im Rahmen der öffentlichen Sitzung im Rathaus hatten die Gemeinderäte aus drei Fraktionen bis zum Stichtag in der Verwaltung vorliegende Zuschussanträge zu begutachten und - in Erfüllung von Pflichtaufgaben oder als freiwillige Leistungen - Entscheidungen über eine finanzielle Förderung aus der Gemeindekasse zu treffen.



Ein Doppelantrag lag vom Sportclub Hassenberg vor. Für die Erneuerung und Pflege des Rasens auf dem Sportgelände sind Aufwendungen von bis zu 6500 Euro zu erwarten. Für diese Maßnahme soll es eine zehnprozentige Förderung aus der Gemeindekasse, die im Haushaltsjahr 2018 zur Auszahlung kommen kann, beschlossen die Ausschussmitglieder. Die erforderliche Komplettierung der Ausstattung, Anschaffungen für die Krippengruppe und bauliche Maßnahmen in der Kita St. Marien schlagen mit rund 7000 Euro zu Buche. Nach Vorlage der Rechnungen wird sich die Kommune mit einem 30-prozentigen Zuschuss beteiligen. Der gleiche Fördersatz wird der evangelischen Kirchengemeinde Hassenberg für die mit rund 5000 Euro veranschlagte Ergänzung der Ausstattung und Einrichtung des Kindergartens Spatzennest in Aussicht gestellt.



Zwei Förderanträge aus dem Pfarramt Gestungshausen für Bau- und Sanierungsmaßnahmen am Kirchenensemble überstiegen die satzungsgemäß festgelegte Entscheidungskompetenz des Kultur- und Sportausschusses. Vom Coburger Architekturbüro Peetz mit Bildern dokumentierte Schäden an der Westfassade des Gemeindehauses erfordern Finanzmittel in Höhe von 112 500 Euro. Ein weiterer Antrag auf Bezuschussung listet notwendige Baumaßnahmen zum Unterhalt von Dach und Fassade am Wehrturm der Kirchenmauer auf, die 71 600 Euro kosten. Die Entscheidung über finanzielle Förderung der beiden Projekte war an den Gemeinderat abzugeben.



Eine überraschende Entwicklung

Elke Werner, die stellvertretende Schriftführerin im Gesangverein Hassenberg, informierte von der Auflösung des Sonnefelder Jugendchors "The Young Voices". Schriftlich beantragte sie die komplette Übernahme des vorhandenen Notenmaterials. "Der Kleine Chor Hassenberg in der einzige Frauenchor, der für das Repertoire des Jugendchors Verwendung hat", heißt es im Schreiben an die Gemeindeverwaltung. Überrascht nahmen die Ausschussmitglieder die Entwicklung zur Kenntnis, wollten aber eine Entscheidung über den Antrag aus Hassenberg zum späteren Termin treffen.

Einstimmig wurde beschlossen, den Rahmen der Vereinsförderung unverändert zu belassen, wenn die Gemeinschaft sich um die Jugendarbeit kümmere und interessierten Jugendlichen eine Heimat für sinnvolle und gemeinsame Freizeitgestaltung biete. Außerdem könnten örtliche Hilfsorganisationen in der Stammgemeinde und allen Ortsteilen (Feuerwehren, Sanitätsbereitschaften, Wasserwacht) sowie Gesangvereine und die aus dem ehemaligen Posaunenchor hervorgegangene Gemeinschaft Querbläser als örtliche Kulturträger mit Zuschüssen aus der Gemeindekasse rechnen - als freiwillige Leistungen im bisherigen Rahmen. Grundlage dafür sollen weiterhin die Mitgliedermeldungen zum Stichtag sein.