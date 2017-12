Feuer und Eis verzaubern Coburg

Sich abends auf dem Weihnachtsmarkt im Schein der Lichterketten süße und herzhafte Leckereien schmecken lassen, Weihnachtsgeschenke für die Liebsten kaufen und sich magische Shows ansehen: Für viele gehört genau das zur Weihnachtszeit dazu. Am Samstagabend gab es in der Coburger Innenstadt gleich alles auf einmal zu erleben: Bei der WinterZauberNacht lud der Weihnachtsmarkt am Marktplatz zum Verweilen, die Geschäfte öffneten bis um 23 Uhr ihre Türen und das Bürglass-Tanzstudio zeigte getanzte Weihnachtsbilder, während am Albertsplatz Eisskulpturen entstanden und die Firedancer aus Dreieich bei Frankfurt das Publikum mit einer spektakulären Feuershow begeisterte.

Auf Winter- und Weihnachtsbildern darf ein Schneemann nicht fehlen. Deshalb schlüpft Sophie Strehl für das Bürglass-Tanzstudio in die Rolle eines Schneemanns. "Mir hat einfach alles an meinem Auftritt gefallen, es hat unheimlich Spaß gemacht", erzählt sie freudestrahlend. Sie tanze schon ihr ganzes Leben lang: "Als ich drei Jahre alt gewesen bin, habe ich das Tanzen für mich entdeckt." Beim Jazz-Tanzen gefallen ihr die fließenden Bewegungen. "Es ist schön zu sehen, was man aus dem eigenen Körper alles herausholen kann", erklärt sie.

Vor allen Dingen die Kinder werden vom Showprogramm verzaubert. Luan, neun Jahre alt, hat schon eine Menge erlebt. "Ich war auf dem Weihnachtsmarkt und habe mir die Stände angeschaut", erzählt er. Auch beim Eisschnitzen hat er zugesehen: "Das fand ich richtig cool!"

Auf Weihnachten freue er sich schon sehr - und er wisse auch schon, was er gerne unter dem Weihnachtsbaum finden würde: "Ich wünsche mir ganze viele Playmobil-Spielsachen." Die achtjährige Hanna hat einen ganz besonderen Weihnachtswunsch: "Ich möchte den Pipimax, einen Hund, der Wasser trinken und dann auch Pipi machen kann", erklärt sie. Sie habe sich die getanzten Weihnachtsbilder und die Feuershow angesehen. "Am besten gefiel mir die Feuershow - da sah so schön aus mit den vielen Lichtern!", erzählt sie.