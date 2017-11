Feuer bricht in Küche aus: Zwei Verletzte nach Wohnungsbrand in Coburg

Ein hoher Sachschaden und zwei Leichtverletzte sind das Ergebnis eines Brandes am Mittwoch in einem Coburger Einfamilienhaus, wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilt. Um 13.10 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Anwesen am Ölberg gerufen.Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer in der Küche des Hauses aus. Die Feuerwehr hatte den Brand aber recht schnell unter Kontrolle.Zwei Bewohner des Hauses konnten von der Feuerwehr noch rechtzeitig aus dem Gebäude gebracht werden. Eine 63-Jährige und eine 77-Jährige erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden vorsorglich vom Rettungsdienst ins Coburger Klinikum gebracht.Ein Brandermittler der Coburger Kriminalpolizei wurde zur Ermittlung der Brandursache hinzugezogen. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro.