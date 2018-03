Festliche Klänge zu Ostern in der Schlosskirche Lahm

Es gastiert das "KiMu-Brass-Trio" aus Bayreuth mit Katja Kellner (Trompete, Flügelhorn), Jan Schroeder (Horn) und Klaus Hammer (Posaune). Alle Mitglieder des Trios sind Lehrkräfte an der Hochschule für evangelische Kirchenmusik in Bayreuth. An der Herbst-Orgel und am Spinett wird Henrik Stark, der in Bayreuth Kirchenmusik studiert, mitwirken.





Tickets an der Tageskasse



Das Ensemble hat für sein Konzert in Lahm ein Programm zusammengestellt, das Originalwerke und Bearbeitungen aus vier Jahrhunderten umfasst und einen Bogen von festlichen zu unterhaltsamen Beiträgen spannen wird. Eintrittskarten zu zwölf Euro (ermäßigt acht Euro) gibt es ausschließlich an der Tageskasse.