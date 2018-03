"Feuer und Eis" in der Bad Rodacher Therme

Unter dem Titel "Feuer und Eis" gibt es am Freitag, 16. März, ein besonderes Sauna-Event in der Therme Natur in Bad Rodach.



Beginn ist um 18 Uhr. Unter anderem gibt es gediegene Live-Musik und eine Feuershow. In den Saunen warten "ausgefallene Showaufgüsse", wie es in der Einladung heißt.



Ab 21.30 Uhr ist auch im Rundbau der Therme textilfreies Baden erlaubt - es ist aber auch ausdrücklich kein Muss.



Aus Anlass der Aktion gilt am Freitag eine verlängerte Öffnungszeit bis 0 Uhr.