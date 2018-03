FDP kritisiert Videoüberwachung im Coburger Steinweg

Im April und Mai soll in der Coburger Kneipenmeile, dem Steinweg, testweise eine Videoüberwachung installiert werden.



Während allen voran die CSU diese Maßnahme begrüßt, übt der Coburger FDP-Chef Ulrich Herbert jetzt Kritik.



"Natürlich ist es offensichtlich, dass im Steinweg etwas gegen die Aggressionen und Schlägereien an den Wochenenden getan werden muss", schreibt Herbert in einer Stellungnahme. Aber dabei helfe eine Videoüberwachung "nicht wirklich weiter". Denn: "Verhindern kann die Videoüberwachung Schlägereien nicht. Eventuell werden Täter aufgrund der Aufnahmen leichter ermittelt. Das gilt aber nur für diejenigen Schläger, die gar nicht nachdenken. Die anderen werden in Seitengassen des Steinwegs ausweichen oder ihr Gesicht mit Kapuzen oder ähnlichem verhüllen. Dann wird gar nichts mit den Videoaufnahmen erreicht werden. "



Und Herbert stellt noch eine These auf: "Es fragt sich auch, ob es mehr Besucher in den Steinweg zieht, wenn sie durch Videokameras gefilmt werden, noch dazu ohne Gage!"



Herbert fragt: "Warum kümmert sich der bayerische Innenminister mit seinen Parteifreunden nicht darum, dass alle Planstellen bei der Coburger Polizei ständig besetzt gehalten werden und eventuell weitere Polizisten - vor allem an den Wochenenden - in Coburg eingesetzt werden, um im Steinweg Streife zu gehen?" Denn sicherlich könnten auch die Türsteher an den Lokalen bei gefährlichen Situationen möglichst schnell die Polizei alarmieren und eventuell sogar schlichtend eingreifen, glaubt der FDP-Mann. Und: "Diese Maßnahmen würden wohl für die Schläger abschreckender wirken, als zwei Videokameras!"



Schon in der Vergangenheit habe verstärkter Polizeieinsatz mit Fußstreifen zeitweise eine "Befriedung" im Steinweg herbeigeführt, erinnert Herbert, der deshalb das Fazit zieht: "Verstärkter Polizeieinsatz im Steinweg wird daher erforderlich! Videoüberwachung bringt nur eine scheinbare Sicherheit. "