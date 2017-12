FC Coburg sichert sich den Stadtmeistertitel

Der FC Coburg hat bei den diesjährigen Hallenfußball-Stadtmeisterschaften den SV Bosporus Coburg als Titelträger abgelöst. Erwartungsgemäß standen sich die beiden Bezirksligisten im Finale in der mit etwa 350 Zuschauern eher mäßig besetzten HUK-Coburg Arena im Finale gegenüber. Am Ende war der FCC die glücklichere Mannschaft und besiegte den Turnier-Gastgeber mit 2:1.

Im kleinen Finale kam es zum Aufeinandertreffen zweier Kreisligisten. Die Partie zwischen den Locals und dem SV Ketschendorf wurde im Siebenmeter entschieden, nach dem während der regulären Spielzeit die Luft raus war (0:0). Dabei hatten die Männer vom Buchberg ihr Visier nicht so gut eingestellt und mussten dem Ligapartner knapp mit 4:3 Toren den Vortritt lassen. Für die Locals war die Bronzemedaille der verdiente Lohn nach einem ansprechenden Turnier.



Das Finale

FC Coburg - SV Bosporus Coburg 2:1: Es dauert bis zur 7. Minute als Calle Schiebel zur Führung aus zehn Metern traf. Fabian Carl sorgte noch vor der Pause für das 2:0, als er gekonnt das Leder im langen Eck aus halblinks hoch mit rechts versenkt. Doch die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen. Gleich nach Wiederbeginn sorgt Tolga Tokgöz mit seinem Anschlusstreffer wieder für Spannung. Danach stand das Finale auf Messers Schneide und war an Dramatik kaum zu überbieten. FCC-Schlussmann Luis Krempel entschärfte mit einem tollen Reflex gerade noch den scharfen Flachschuss von Tolga Tokgöz. Obwohl Bosporus nochmals alles in die Waagschale warf, fehlte bei etlichen Schüssen das Quäntchen Glück. Kurz vor Schluss fast doch noch das durchaus verdiente 2:2, als erst wieder Tolga Tokgöz bei einem Konter scheitert und danach auch Tunahan Özer die Kugel nicht im FCC-Gehäuse unterbrachte. Danach war Schluss und der Jubel bei den Vestekickern verständlicherweise groß.



Vorrunde Gruppe 1

Die langatmige Vorrunde verlief ohne Überraschungen. Die Favoriten setzten sich durch. In der Gruppe 1 hatte erwartungsgemäß der FC Coburg überhaupt keine Probleme und schoss in seinen vier souveränen Spielen 19 Tore. Lediglich einmal wurde die FCC-Defensive überrascht und kassierte einen Gegentreffer. Dahinter qualifizierte sich Kreisligist SV Ketschendorf für das Halbfinale. Den direkten Vergleich verloren die Schuberth-Schützlinge denkbar knapp mit 0:1 gegen den Favorit aus der Bezirksliga.



Vorrunde Gruppe 2

Gastgeber SV osporus Coburg I und Kreisligist Coburg Locals lieferten sich hier ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen, das der Bezirksligist hauchdünn für sich entschied. Im direkten Duell trennten sich beide Teams 2:2, so dass am Ende das bessere Torverhältnis entschied. Obwohl die Locals einen Treffer mehr erzielten, hatte die Truppe von Trainer Norbert Rebhan die Nase vorn.

Der TSV Scheuerfeld blieb dagegen als Tabellendritter auf der Strecke und verpasste das Halbfinale ebenso wie der letztlich chancenlose SV Hut Coburg. Das Turnier in Zahlen Die Vorrunden-Ergebnisse:

Bosporus Coburg - Creidlitz 4:0

Coburg Locals - Neuses 4:1

Hut-Coburg - Scheuerfeld 1:2

FC Coburg - Cortendorf 4:0

Ketschend. - Anad. Coburg 1:0

Bosporus Coburg - Neuses 6:0

Coburg Locals - Scheuerfeld 4:0

Hut-Coburg - Creidlitz 0:0

FC Coburg - Bosp. Coburg II 8:1

Ketschendorf - Cortendorf 2:1

Bosp. Coburg - Scheuerfeld 1:0

Coburg Locals - Hut-Coburg 3:2

Coburg-Neuses - Creidlitz 2:1

FC Coburg - Ketschendorf 1:0

Anadol. Coburg - Bosp. II 3:4

Bosp. Coburg - Hut Coburg 3:1

Coburg Locals - Creidlitz 4:1

Scheuerfeld - Neuses 3:1

FC Coburg - Anadol. Coburg 6:0

Bosp. II - Cortendorf 2:1

Bosp. Coburg - Locals 2:2

Hut-Coburg - Neuses 7:1

Scheuerfeld - Creidlitz 1:1

Ketschendorf - Bosp. II 3:1

Anadol. Coburg - Cortendorf 1:1



Endstand Gruppe 1:

1. FC Coburg 4 19:1 12

2. SV Ketschend. 4 6:3 9

3. SV Bosporus II 4 8:15 6

4. TSV Cortendorf 4 3:9 1

5. FC Anadoluspor 4 4:12 1



Endstand Gruppe 2:

1. SV Bosporus I 5 16:3 13

2. Coburg Locals 5 17:6 13

3. TSV Scheuerfeld 5 6:8 7

4. SV Hut Coburg 5 11:9 4

5. Fortuna Neuses 5 5:21 3

6. TSG Creidlitz 5 3:11 2



Die Halbfinalspiele:

FC Coburg - Coburg Locals 4:0

SV Bosporus I - Ketschend. 2:1



Spiel um Platz 3:

Locals - SV Ketschend. 7:3 n. S.

Finale:

FC Coburg - SV Bosporus 2:1

Stadtmeisterschaft 2017:

FC Coburg