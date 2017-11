FC Coburg: "Heeb ist Teil des Problems"

Der FC Coburg betreibt das Nachwuchsleistungszentrum und hat das Ziel, in die Landesliga aufzusteigen. Eigene Sportstätten unterhält der 2011 gegründete Verein nicht, sondern nutzt Plätze der Stadt Coburg. In einem Ortstermin hat der Vorstand des Vereins Stadtratsmitglieder aufgefordert, wegen des Zustandes des Stocke-Stadions an der Wiesenstraße etwas zu unternehmen: Wegen Regenwurmbefall ist der Platz nicht nutzbar. Dass nun die CSB-Fraktion extra Geld für die Sanierung des Platzes bereitstellen will, hat der Sportverbandsvorsitzende Jürgen Heeb kritisiert, selbst Stadtratsmitglied: Das laufe auf eine Bevorzugung des FC Coburg hinaus. Dagegen wehrt sich der Verein in einer Erklärung vom Mittwoch, die vom stellvertretenden Vorsitzenden Alexander Pietsch unterzeichnet ist:

"Der Stadtrat und 1. Vorsitzende des Sportverbands Coburg 1921 e.V. Jürgen Heeb hat sich

öffentlich zu dem die Dr.-Stocke-Anlage betreffenden Antrag der CSB-Stadtratsfraktion

geäußert. Diese Stellungnahme, die von beiden Coburger Tageszeitungen aufgegriffen

worden ist, kann der FC Coburg in jeder Hinsicht nur mit Befremden quittieren. Sie gibt zu

folgenden Richtigstellungen und Anmerkungen Anlass:

1. Bei dem gesamten Sportgelände in der Wiesenstraße - mithin auch beim Rasenspielfeld

im Dr.-Stocke-Stadion - handelt es sich um städtisches Eigentum. Nutzer dieses Areals sind

neben dem FC Coburg die Coburger Schulen, aber auch andere Coburger Sport-,

insbesondere Fußballvereine. Der FC Coburg hat in den letzten zwei Jahren in einer Vielzahl

von Gesprächen mit den zuständigen Fachämtern der Stadt, insbesondere dem Sportamt,

aber auch mit dem Oberbürgermeister immer wieder auf die Missstände bei

Rasenspielfeld, Kunstrasenplatz und Umkleidegebäude hingewiesen. Passiert ist mit dem

Hinweis auf das Spardiktat letztlich nichts. Vielmehr befindet sich das Gelände gut acht

Jahre nach der aufwendigen Herstellung in einem beklagenswerten Zustand.

2. Die Stellungnahme Heebs zeugt von massiver Unkenntnis: Belüftung und Besandung des

Rasenspielfelds wurden bereits im Vorfeld des "Traumspiels" durchgeführt, hatten jedoch

erwartungsgemäß wegen des Fehlens einer funktionsfähigen Drainage gerade keinen

nachhaltigen Erfolg. Den Zustand des Stocke-Rasens mit demjenigen anderer Coburger

Sportplätze zu vergleichen, ist abwegig, weil der Regenwurmbefall in der Wiesenstraße ein

ungleich größeres Ausmaß hat. Mit dem marginalisierenden Vergleich verschleiert Heeb

den Fakt, dass der städtische Sportplatz schlicht nicht nutzbar ist.

Der wesentlich kleinere Kunstrasenplatz ist ebenso wie der - im Übrigen ebenfalls aktuell

nur sehr eingeschränkt bespielbare - Angersportplatz kein adäquater Ersatz. Soweit es das

Umkleidegebäude anbelangt, möge sich Heeb mit dem Hochbauamt der Stadt Coburg ins

Benehmen setzen. Dieses ist der - völlig zutreffenden - Auffassung, dass das Bauwerk

sanierungsbedürftig, aber nicht mit wirtschaftlichem Aufwand sanierungsfähig ist.

3. Der FC Coburg verlangt keine "Bevorzugung"! Vielmehr geht es ihm um eine

Gleichbehandlung mit den Hallensportvereinen jedenfalls insoweit, als diesen sicherlich

auch niemand zumuten wollte, auf einem derart unebenen Geläuf ihren Sport auszuüben.

Wie viele Coburger Hallensportler ist der FC Coburg mangels eigener Sportstätten auf die

Benutzung städtischer Anlagen angewiesen. Für diese Nutzung städtischen Eigentums

zahlt der FC Coburg im Übrigen die ihm von der Stadt in Rechnung gestellten Beträge. Dass

diese ebenso wie bei den anderen Stadtvereinen, die städtische Anlagen für den Sport

nutzen, nicht Kosten deckend sind, ist Bestandteil der von der Stadt Coburg zu Recht

betriebenen Sportförderung. Der Begriff "Bevorzugung" ist daher deplatziert und schlicht

tendenziös.

4. Aus den in den Zeitungen wiedergegebenen Zitaten Heebs spricht ein gewisses

"Beleidigtsein" darüber, dass der Sportverband vermeintlich vom FC Coburg übergangen

worden sei. Tatsächlich ist die "Problematik Wiesenstraße" dem Sportverband über seine

im Coburger Sportamt arbeitenden Vorstandsmitglieder seit langer Zeit bekannt. Einen

Anlass, die Belange des Verbandsmitglieds FC Coburg zu vertreten und so den

Verbandsaufgaben gerecht zu werden, hat der Sportverbandsvorsitzenden Heeb jedoch

offenbar nicht gesehen. Wie Heeb im Übrigen selbst mitteilt, hat der Sportverband

(lediglich) erfolglos versucht, in Sachen Umkleidegebäude etwas zu erreichen. Der FC

Coburg, dem von der Stadtverwaltung immer wieder das Fehlen vom Stadtrat

freigegebener Finanzmittel entgegen gehalten wurde, hatte daher keine andere Wahl, als

sich an den Stadtrat als das maßgebliche Organ zu wenden. Glücklicherweise hat die CSBFraktion

- anders als Heeb, der übrigens bei dem von ihm kritisierten Ortstermin ebenfalls

zugegen war - den dringenden Handlungsbedarf erkannt und den notwendigen politischen

Entscheidungsprozess angestoßen.

5. In persönlichen Gesprächen mit Vertretern des FC Coburg hatte Heeb regelmäßig darum

gebeten, dass die Sportvereine sich öffentlich zu Wort melden und Missstände ansprechen

müssten. Offensichtlich stimmen bei ihm jedoch gesprochenes und geschriebenes Wort

nicht überein. Wenn er sich jetzt zu Fragen der Hallenkapazitäten und zu "intelligenten

Lösungen über Vereinsgrenzen hinaus" äußert, geht das am Handlungsbedarf in der

Wiesenstraße vorbei. Seitens des FC Coburg kann es nur als der Versuch gewertet werden,

das dringende und nun dank CSB auch von der Politik aufgegriffene Anliegen, das

städtische Eigentum in der Wiesenstraße in nutzbarem Zustand zu erhalten bzw. erst in

einen solchen zu versetzen, zu "zerreden".

Aus Sicht des FC Coburg zeigt die Stellungnahme des "Handballmanns" Heeb mithin, dass

er an der Lösung des nicht nur den FC Coburg treffenden Problems nicht interessiert ist

oder sogar daran mitwirken will, sondern dass er selbst Teil des Problems ist."