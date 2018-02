"Faust" als Stummfilm mit Musik in St. Moriz erleben

Die Konzertreihe Cultur im Contakt wartet bei ihrer nächsten Veranstaltung mit einem absoluten Novum in Coburg auf. In der Kirche von St.Moriz am Sonntag, 25. Februar (Beginn: 19.30 Uhr) wird auf einer Großbildleinwand Friedrich Wilhelm Murnaus filmisches Meisterwerk "Faust, ein deutsches Volksbuch" gezeigt und von Kirchenmusikdirektor und Stadtkantor Peter Stenglein an der Schuke-Orgel musikalisch illustriert.



Kampf zwischen Gut und Böse

"Ich habe mir den Film vorab natürlich mehrfach angesehen und ein paar Ideen skizziert", erklärt Stenglein - als Anhaltspunkte für die Improvisationen, mit denen er den 1926 uraufgeführten Film begleiten wird. Murnaus in den Ateliers der UFA gedrehter, mit Emil Jannings (Mephisto), Gösta Ekman (Faust) und Camilla Horn (Gretchen) hochkarätig besetzter Stummfilm zeigt den Regisseur auf dem Höhepunkt seiner Karriere.





Der von der internationalen Kritik hochgelobte Film, der Elemente des Volksbuches und der dramatischen Bearbeitungen von Christopher Marlow und Johann Wolfgang von Goethe miteinander verknüpft, zeigt den metaphysischen Kampf zwischen Gut und Böse und gilt durch seine außerordentliche visuelle Kraft bis heute als Meisterwerk des Kinos.





Durch ausgeklügelte Kamera- und Tricktechnik und ein Bühnenbild, das Elemente des Expressionismus und der romantischen Malerei Caspar David Friedrichs verbindet, schuf Murnau süchtig machende Bilder. Wenn diese nun erstmals von Peter Stenglein an der Orgel musikalisch untermalt werden, erwartet die Zuschauer und Zuhörer in der Morizkirche ein Augen- und Ohrenschmaus sondergleichen.



Tickets im Vorverkauf

Das filmische Konzert ist eine Benefizveranstaltung in Zusammenarbeit von Cultur im Contakt und Musica Mauritiana. Der Erlös der Veranstaltung ist bestimmt für die Neugestaltung des Andachtsbereichs in der Morizkirche.





Karten gibt es im Vorverkauf zu 15 Euro in der Buchhandlung Riemann, im Haus Contakt oder im Gemeindeamt St. Moriz. An der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro. ct