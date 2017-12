Fahrzeugschaden am ICE nach Berlin

Der erste ICE in Richtung München ist weg - unter dem Riesenjubel der Gäste und Schaulustigen auf dem Coburger Bahnhof. Aber der Zug in Richtung Berlin, der kurz vor 16 Uhr in Coburg erwartet wurde, fährt nicht. Coburgs Oberbürgermeister Norbert Tessmer, eingepackt in eine dicke Jacke, Schal und stilecht mit roter Eisenbahnermütze, musste auf seine erste Fahrt nach Berlin verzichten. Tessmer im Interview mit Radio Eins: "Wir hatten uns jetzt auf eine schöne gemütliche Fahrt vorbereitet, die findet jetzt nicht statt. In zwei Stunden soll wieder ein ICE fahren, aber das ist für uns dann zu spät." Was letztlich zum Ausfall geführt habe, wisse er selbst nicht. "Es ist wie es ist, die Technik hat da offensichtlich einen Streich gespielt. Aber ich bin überzeugt, wenn wieder normale Verhältnisse einkehren, wirds auch klappen."

Trotz aller Schwierigkeiten sei das "das verkehrspolitisch historische Jahrhunderereignis für die Stadt Coburg".