Fahranfänger stürzt in Coburg mit Motorrad und verletzt sich

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 16-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstag früh gegen 07.15 Uhr auf der B 4 in Coburg. Das teilt die Polizei mit.



Der Fahranfänger wollte mit seinem Leichtkraftrad von der Autobahn kommend in Richtung Lauterer Höhe fahren. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und eines Fahrfehlers geriet er jedoch im Kurvenbereich nach links ins Bankett, streifte mit dem Pedal eine Kurventafel und kam schließlich in der angrenzenden Grünfläche zum Liegen.



Beim Sturz zog er sich Prellungen an beiden Füßen zu. An seiner 125-er Yamaha entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Da er sich von der Unfallstelle entfernte, ohne die Beschädigung des Verkehrszeichens zu melden, muss sich der junge Mann wegen Unfallflucht verantworten.