Es gibt wieder eine "Grüne Jugend" in Coburg

Die "Grüne Jugend Coburg" hat sich bei einer Mitgliederversammlung neu gegründet .



Theresa Scholz (24 Jahre alt) wurde zur neuen Sprecherin und Kevin Klüglein (23) zum neuen Sprecher gewählt.



Benedikt Bentele (22) ist neuer Politischer Geschäftsführer, als Schatzmeisterin fungiert Marie Köhn (18). Als BeisitzerInnen wurden Mira Weigle (15), Jule Köhn (18), Mirjam Weiß (17), Moritz Krämer (17) ernannt.



In einer Pressemitteilung der Grünen Jugend heißt es dazu: "Die Politische Arbeit der Grünen Jugend Coburg ist an den Leitbildern Ökologie, Frieden, Gleichstellung aller Menschen, Schutz gesellschaftlicher Minderheiten, Soziale Gerechtigkeit, Antifaschismus und Antirassismus orientiert. Transparenz und Offenheit gehören zu den Grundsätzen des politischen Handelns der Grünen Jugend Coburg."



Das nächste Treffen der Grünen Jugend Coburg findet am Dienstag, 20. Februar, um 19.30 im Grünen-Büro, Steintor 1, statt