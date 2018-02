Erster Spatenstich fürs neue Feuerwehrhaus in Niederfüllbach

Der lang und intensiv diskutierte Bau des Feuerwehrhauses in Niederfüllbach geht nun voran.

Als offizieller Auftakt der Baumaßnahme in der Ortsmitte von Niederfüllbach diente der symbolische erste Spatenstich. Bürgermeister Martin Rauscher, Zweite Bürgermeisterin Marita

Pollex-Claus, Kommandant Andreas Hackl, Architekt Renee Lorenz, Monika Feibel, Leiterin der Bauverwaltung Grub am Forst, und Joachim Raab von der Baugesellschaft waren gemeinsam zu dem

wichtigen Akt angetreten. Über den Beginn und die anvisierte Fertigstellung im Frühjahr 2019 freuten sich erkennbar alle an der Konzeption und an den Arbeiten beteiligten Planer und Handwerker. Ebenso die mit anwesenden Vertreter der Verwaltungsgemeinschaft Grub am Forst/Niederfüllbach,

die Gemeinderäte, Feuerwehrleute und Ortsbürger.