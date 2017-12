Ersatz-Termin für den Coburger "Nussknacker"

Am Sonntag, 7. Januar um 19.30 Uhr besteht nun die Möglichkeit den magischen "Tanz der Zuckerfee" oder den "Blumenwalzer" ein letztes Mal in dieser Spielzeit zu erleben.



Auch weist das Landestheater Coburg auf die letzten beiden Vorstellungen des Balletts "After Dark" von Haruki Murakami hin, die am 9. Januar und am 19. Januar jeweils um 19.30 Uhr stattfinden. - Kartenvorverkauf: Tageblatt-Geschäftsstelle, Theaterkasse.