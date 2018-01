Erotisch-prickelnde Show in Coburg

It´s showtime in Coburg: "Dance Affairs" präsentierten nun bereits im fünften Jahr einen Abend der Vielfalt. Als sich der Vorhang im Coburger Hofbräu zu den Klängen von Katja Ebsteins "Theater" öffnete, wurden Augen und Ohren eingestimmt auf eine Show voll Glitzer, Glamour, Temperament und Humor. Was folgte, war wirklich ein Feuerwerk für die Sinne. Gastgeberin Verena "Varisha" Grebner, die mit viel Witz und sogar einer Liebeserklärung an Prinz Harry singend und tanzend im immer wieder neu kreierten roten Glitzerkleid den roten Faden des Abends hielt, hatte Künstlerinnen aus allen Sparten engagiert.



Die Damen des Bürglaß-Tanzstudios, unter der Leitung von Agnes Mirska-Bihler, erzählten spritzig und frech mit viel tänzerischem Können wunderbare Geschichten. Ob Jazz aus Chicago oder Charleston, Stepptanz, Jazzelemente und Showtanz, das Publikum bekam eine breit gefächerte Palette geboten. Die Requisiten reichten vom Sonnenschirm aus den 20er Jahren bis zum Steckenpferd - jede Nummer war liebevoll bis ins Detail ausgestattet.



Kecke Darbietung

Die "Cinnamon Girls" aus Lichtenfels, eine Tanzgruppe von Varisha, rissen das Publikum mit bei der kecken Darbietung ihres "Canary" unter federbedeckten Schultern und Röcken aus vielen Metern Stoff. Ebenfalls aus Lichtenfels kamen die drei Damen von Karin Landzettel und präsentierten einen kunstvollen Tanz mit Federfächern. Choreografiert wurde die Nummer von Karin Landzettel, die neben orientalischem Tanz mit wirkungsvollem Doppelschleier eine beeindruckende Interpretation der Mata Hari zeigte.



Wer etwas über die Kunst des Burlesque lernen wollte, dieser neckisch bis eleganten Art, sich seiner Kleidung zu entledigen, ohne sich komplett auszuziehen, konnte das in der "School of Burlesque" von "Fräulein Fancy" und "Mistress Mary". Nicht ohne das ein oder andere Augenzwinkern lernen die Zuschauer jedes Jahr mithilfe des reizenden Duos dieses Genre der Kunst besser oder sogar ganz neu kennen. Wenn Fräulein Fancy die Bühne betrat, ging jedes Mal ein Raunen durchs Publikum, denn alleine ihre Kostüme waren atemberaubend. Egal, ob sie mit ihrer Stimme verzauberte oder ihre "zauberhafte", äußerst einfallsreiche erotische Burlesque-Darbietung zum Besten gab, die Zuschauer waren begeistert. Mit Unterstützung der "vier Hühner" vom Bürglaß-Tanzstudio wurde der "Kleine grüne Kaktus" so einerseits zu einem gesanglichen Augenschmaus wie auch zu einem komödiantischen Kaktusregen.



Schillernder Pfau

Mistress Mary, die die tollpatschige, ewig Kaugummi kauende Elevin in der "School of Burlesque" mimte, zeigte ihr wahres Können, als sie sich in einen schillernden Pfau verwandelte, der in selbstgeschneidertem Kostüm seine Kurven auf der Bühne präsentierte und kokett mit herrlich farbintensiven Federfächern spielte. An Ausdrucksstärke kaum zu übertreffen war die zweite, eher düstere Burlesque-Nummer "Dark Desire", die lustvoll verführte und die Zuschauer in ihren Bann zog.



Der ganze Abend wurde erst rund durch die "Cabaret Force" von Varisha (besonders zu erwähnen ist hier das zuckerprächtige Kostüm von Lisa mit Schuhen zum Anbeißen). Die drei Damen sorgten nicht nur dafür, dass die Bühne aufgeräumt und alle Requisiten für die einzelnen Auftritte an Ort und Stelle standen; sie fungierten auch als Nummerngirls, probierten sich im Singen als Trio und verbreiteten gemeinsam mit Varisha Stimmung bei einem schwungvollen Balkan-Gipsy in farbenfrohen Kostümen, die großzügig mit Klimpereien bestickt waren. Bei den drei Vorstellungen war jedes Mal ein anderer Gaststar geladen. Das Publikum durfte sich über Amelie mit orientalischem Tanz in moderner, aber dennoch stilsicheren Interpretation, Artemis aus Stuttgart mit oriental-cabaret Style, eigens für Coburg kreiert, und Bseisa, auch aus Stuttgart, mit Can Can Burlesque und Pin up-Burlesque freuen.



Das ganze Ensemble wurde beim Finale frenetisch gefeiert. Varisha versprach: "Wir kommen wieder." Die Wartezeit wird voraussichtlich nicht allzu lang, denn da alle drei Vorstellungen ausverkauft waren, wird aufgrund der großen Nachfrage ein Zusatztermin im April geplant.