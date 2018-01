Erinnerungen an das alte Tageblatt-Gebäude in Coburg

Unser heutiges Fundstück aus dem Archiv hat mit uns selbst zu tun - denn das auf den 22. August 1964 datierte Foto zeigt in der Mitte das damalige Tageblatt-Gebäude in der Hindenburgstraße/Ecke Mohrenstraße. Für den Bau des Kaufhofs wurde das Gebäude wenige Jahre später abgerissen.



Der Standort des Fotografen entspricht heute in etwa dem Standort des neuen Tageblatt-Gebäudes in der Hindenburgstraße 3a.