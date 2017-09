Erfolgreichster Orientierer war Daniel Cionoiu

Beim Saisonfinale mit zwei Wertungsläufen zum Bayerncup hatten viele Läufer des TV Coburg-Neuses noch die Möglichkeit sich mit einem beherzten Lauf noch um die ein oder andere Platzierung in der "Bayernrangliste" zu verbessern.

Das für die Coburgern eher untypische Gelände des Bayerischen Waldes am Ruselabsatz, nördlich von Deggendorf gelegen, konnte nur der Jüngste Läufer des TV Coburg-Neuses, Daniel Cionoiu, zu seinen Gunsten nutzen.



Zwei Siege mit Zugabe für Cionoiu

Mit dem Gewinn der Bayerischen Einzelmeisterschaft über die Langdistanz beim 1. Lauf und einem weiteren Sieg beim 2. Lauf am Sonntag konnte er an den bis dahin die Konkurrenz anführenden Ole Baath vorbeiziehen und die Gesamtwertung 2017 noch für sich entscheiden. Cionoiu, der zusammen mit seinen Eltern ein Sommertrainingslager, bestehend aus Mehrtageläufen im Europäischen Ausland absolvierte und viel Erfahrung in den unterschiedlichsten Laufgeländen sammelte, konnte sich damit wohl noch den entscheidenden Vorteil gegenüber seinem Kontrahenten verschaffen.



Fehler im entscheidenden Lauf

Das gilt für die routienierte Angelika Weid in der Damen 65+ gleichermaßen wie für Klara Holzhaus bei den Damen bis zwölf Jahre, die sich in diesem Jahr gut entwickelte. Beide machten beim entscheidenden Lauf zur bayerischen Einzelmeisterschaft einen gravierenden Fehler und erliefen sich noch die Bronzemedaille, aber mit einem sicheren Lauf hätte sich das Duo wohl jeweils die Goldmedaille sichern können und damit auch den Gesamtsieg im Bayerncup. So blieb beiden Platz 2 in der Rangliste.



Platz Eins war nicht mehr drin

Der in der Altersklasse Herren 35+ startende Uwe Weid hatte bei den letzten beiden Läufen zwar keine Chance mehr die Gesamtwertung zu gewinnen, verkaufte sich jedoch noch mal teuer. Mit der Silbermedaille bei den bayerischen Meisterschaften wurde er vom späteren Gesamtsieger Ronny Natho vom OC München an diesem Tag zwar knapp geschlagen, konnte aber zumindest den letzten Lauf nochmal für sich entscheiden. Platz 3 für ihn in der Bayernrangliste.



Wende zur zweiten Saisonhälfte

Martina Huth, Damen 55+, mit zwei Siegen in die Bayerncupsaison gestartet, kam in der zweiten Saisonhälfte gar nicht mehr zurecht. Zuerst ein Fehlstempel beim 4. Saisonlauf und dann zu große Fehler beim Lauf vier, fünf und sechs ließen sie auf Platz 3 der Gesamtwertung zurückfallen und die Position noch knapp vor der stark aufkommenden Vereinskollegin Irma Schwarzkopf behaupten.

Ganz im Gegenteil verlief die Saison für den bei den Herren 65+ startenden Dieter Oechler. Nach den ersten Läufen fast schon abgeschlagen mit fast keiner Chance mehr um den Sieg mitzulaufen, machte er die zweite Saisonhälfte mit guten Läufen und einem Sieg beim letzten Lauf wieder so viel Boden gut, dass es fast noch zu Platz 2 in der Gesamtwertung gereicht hätte. So blieb nur Platz 3.



Ohne Chance zum Sieg

So die Situation bei den Herren 55+, der in dieser Klasse überlegene ehemalige Nationalkaderläufer Dirk Hartmann ließ keinen Zweifel aufkommen diese Klasse für sich zu entscheiden. Die für den TV Coburg-Neuses um die Podsetplätze startenden Stefan Kirsch und Georghe Cionoiu lieferten sich während der ganzen Saison ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Platz 3 der Gesamtwertung ging am Ende an Stefan Kirsch.



Pech gehabt

Bei den Herren 45+ wollte als Sieger des Vorjahres Thomas Scheler seiner Favoritenrolle gerecht werden, was jedoch misslang. Ein Fehlen bei den ersten beiden Wertungsläufen und durch das Ausrichten eines Wertungslaufes nicht startberechtigt, musste er bei den Läufen vier bis sieben eine 100prozentige Leistung zeigen. Bis zum vorletzten Lauf schien die Rechnung aufzugehen, jedoch ein Fehler im feinstrukturierten Felsenbereich wurde ihm zum Verhängnis und verlor wertvolle Zeit auf den späteren Sieger. Umgerechnet etwa 15 Sekunden fehlen am Ende zu Platz 3 und somit bleibt nur der undankbare 4. Rank für den Routinier.



Aufsteigende Tendenz

Mit weiter aufsteigender Leistung belegt in der Herren-Elite Sebastian Vetter nach Platz 10 im Vorjahr nun bereits Platz 5. Seine beharrliche Trainingsarbeit, die sich in stabileren und fehlerfreieren Läufen zeigt, ist der Schlüssel dafür seine Leistung weiter zu verbessern.