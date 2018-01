Entspannung pur bei Hitze und Salznebel

"Meine Halsschmerzen sind schon weg", sagt einer der Handwerker lachend, während er an der Salzstein-Wand im Halo-Raum werkelt. Die Therapie wirkt quasi schon beim Arbeiten. Hier sollen Besucher der Sauna-Landschaft künftig ruhen und dabei die gesunden mikrofeinen Salzpartikel einatmen, die fortwährend in den Raum geblasen werden. Die Wand, die aus echten Salzkristallen besteht, ist also viel mehr als nur Deko, sie kann farbig illuminiert werden - wie auch der übrige Raum über die LEDs an der Decke, erklärt Jörn Pakoßnick-Kirchner.

Am kommenden Wochenende wird es für den Aquaria-Betriebsleiter und sein Team ernst: Nach gut 16 Monaten Bauzeit wird die neue moderne Saunalandschaft eröffnet. "Wir erledigen aktuell Restarbeiten", berichtet Pakoßnick-Kirchner. "Die Küche muss eingeräumt werden, der Maler muss nochmal durch und die letzten Ecken korrigieren." Die Besucher-Liegen sollen im Lauf der Woche kommen. "Wir sind guter Dinge, dass das bis Sonntag klappt", sagt der Aquaria-Chef. "Wir machen auf jeden Fall auf!"

Zur Eröffnung wird ein besonderer Gast erwartet: der Deutsche Aufguss-Meister Dominik Hepp, der seinen Show-Aufguss zeigt. Was darf man darunter verstehen? Pakoßnick-Kirchner schmunzelt: "Ein Show-Aufguss, das ist mit Eis, mit Aromen, da wird eine Geschichte erzählt, mit Licht und Musik untermalt." Spannend sei das anzusehen. "Er zeigt die richtigen Wedeltechniken, etwa wie man dem Gast genügend Luft bringt, aber nicht zu viel.

Bei der Wahl der Farben und Materialien haben sich die Bauherren für zeitlos-modern entschieden: dunkelgraue Fliesen, weiße Wände, dazu viel Holz. Überall findet sich LED-Beleuchtung, die mit Farbspielen für unterschiedlichste Stimmungen sorgen kann - im Dampfbad zum Beispiel. Sechs bis acht Besucher können in der Glaskabine Platz nehmen.

Wer sich unterhalten möchte, kann das in der Kaminlounge tun, wer es ruhiger mag, legt sich auf eine der Liegen im großen Ruheraum, mit Blick auf die Außensaunen und das Tauchbecken. Sichtblenden schützen die sensiblen Bereiche gegen neugierige Blicke von nebenan. In den Wegen des Außenbereichs werden gerade Heizschlangen verlegt. "Das mag die Luxusvariante sein, aber dann ist das im Winter eisfrei" und den Sicherheitsanforderungen sei auch Genüge getan, erklärt Pakoßnick-Kirchner.

In der ersten Etage der Saunalandschaft befindet sich der Salz-Raum. Eine fast zehn Meter lange Leinwand versetzt die Besucher optisch in eine Dünen-Landschaft am Meer. Gut 30 Mann passen in den Raum. Pakoßnick-Kirchner empfiehlt, mindestens 45 Minuten drin zu bleiben, "damit man die optimale Salzmenge aufnehmen kann". Ab etwa Mitte Februar sollen dort auch Yoga-Kurse angeboten werden.

Was noch bis zum Frühjahr warten muss, ist die Bepflanzung der Außenbereiche. Doch das beeinträchtige den Sauna-Betrieb nicht. "Auch wenn noch nicht jede Ecke perfekt ist, wir werden am Sonntag auf jeden Fall saunieren können - ohne Einschränkungen."



Saunalandschsaft öffnet ihre Pforten



Eröffnungswochenende Die neue Saunalandschaft im Aquaria ist fertig. Am kommenden Wochenende, 27. und 28. Januar, wird sie offiziell eröffnet.



Führung Am Samstag, 27. Januar, von 13 bis 18 Uhr führt das Personal des Aquaria durch die neue Saunalandschaft. Die kostenlosen Führungen finden jeweils um 13, 14, 15, 16 und 17 Uhr statt. Treffpunkt für die Führungen ist das Foyer im Aquaria. An diesem Tag ist noch kein Saunieren möglich, heißt es in einer Pressemitteilung des Aquaria.



Sauna-Premiere Für Sonntag, 28. Januar, werden verschiedene Attraktionen versprochen: Von 12 bis 21 Uhr kann sauniert werden - zum Eröffnungspreis von zehn Euro. Unter anderem ist auch der deutsche Aufguss-Meister Dominik Hepp zu Gast und präsentiert Showaufgüsse.

Nebenan in der Eventsauna mit Platz für 50 bis 60 Besucher sorgen zwei Saunaöfen für die nötige Wärme. In der Aromasauna im Erdgeschoss des neuen Saunabereichs erschaffen ätherische Öle eine wohltuende Atmosphäre. Ruhe und gesunde Luft gibt es im Halo-Therapieraum, gesunde Leckereien an der neuen Vitalbar.



Preise Erwachsene Besucher: drei Stunden 14 Euro, Tageskarte 16,50 Euro, Abendtarif (ab 18 Uhr) elf Euro. Kinder und Jugendliche: 11,50 Euro für drei Stunden, Tageskarte 14 Euro, Abendtarif neun Euro. Neu: Die Tageskarte für Familien kostet ab 31 Euro, je nach Zahl der Erwachsenen und Kinder.



Öffnungszeiten täglich bis 21 Uhr, immer gemischt, außer Dienstag;

Montag: ab 13 Uhr (vormittags Reinigungsarbeiten);

Dienstag: Damensauna ab 10 Uhr;

Mittwoch: ab 9 Uhr;

Donnerstag: ab 11 Uhr;

Freitag, Samstag, Sonn- und Feiertag: ab 10 Uhr.