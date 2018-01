Endlos-Ärger beim Sonnefelder Windpark

Der Ärger um den 2015 genehmigten Windpark auf dem Kraiberg will kein Ende nehmen. "Nahezu wöchentlich", sagt Dieter Pillmann (Pressesprecher am Coburger Landratsamt) laufen Beschwerden von Anliegern über eine zu hohe Lärmbelastung durch die fünf Windkraftanlagen ein. Deshalb gibt es eine weitere Informationsveranstaltung zum Windpark - am Mittwoch, 31. Januar, um 19 Uhr im Gasthaus Hofmann (Kornweg 7).

"Hohes Verständnis", sagt Landrat Michael Busch (SPD), gebe es in der Landkreisverwaltung für diese Bürgerbeschwerden. Busch will deshalb erneut öffentlich Stellung zum aktuellen Sachstand beziehen. In Absprache mit Neustadts Oberbürgermeister Frank Rebhan (SPD) und dem Sonnefelder Bürgermeister Michael Keilich (CSU) hat das Landratsamt deshalb eine Informationsveranstaltung organisiert.

Der vor drei Jahren genehmigte Windpark auf dem Kraiberg ist seit Inbetriebnahme in der Kritik. Anders als in Welsberg (Itzgrund), wo die vier Anlagen beschwerdefrei laufen, gibt es aus Stadt- und Ortsteilen im Raum Neustadt und Sonnefeld fortlaufend Beschwerden.

Das Landratsamt Coburg hat als zuständige Behörde den Betrieb genehmigt und überwacht die Einhaltung der Genehmigung samt Nebenbestimmungen. Schon kurz nach Betriebsbeginn hat der Betreiber technische Nachbesserungen auferlegt bekommen, noch heute gilt nach Informationen des Landratsamts-Pressesprechers die Vorgabe, dass die Geschwindigkeit der Rotoren der fünf Windkraftanlagen in den Nachtstunden reduziert wird. Auch mit technischen Änderungen sei der Windparkbetreiber tätig geworden. "Allerdings nicht mit dem gewünschten Erfolg", wie auch Dieter Pillmann bestätigt.

Bei der Infoveranstaltung haben die Besucher auch Gelegenheit, Fragen zu stellen und Position zu beziehen. Der Landrat erhofft sich viel von der Veranstaltung am Mittwoch: Diese sei "eine gute Möglichkeit, um eine objektive Gesamtschau zum Betrieb der Windenergieanlagen zu gewinnen".

Beim Informationsabend soll es in erster Linie um die Bürger gehen, weil es das Ziel sei, dass diese mit der Situation zurechtkommen und leben können. Vonseiten der Verwaltung habe man gesetzliche Vorgaben, die angewendet werden müssen. Theoretisch, erklärt der Pressesprecher, habe die Genehmigungsbehörde auch die Möglichkeit, den Windpark außer Betrieb zu nehmen. So eine Situation, das räumte Pillmann auf Tageblatt-Nachfrage aber ein, sei ihm bislang aber aus Deutschland nicht bekannt. Das liegt, sagen Fachleute, natürlich auch an den enormen Investitionen und Erlösen, die bei einem Windpark im Raum stehen.



Auch der Betreiber hat Rechte

Allerdings verweist das Landratsamt auch auf die Sicht des Betreibers: Dieser dürfe einerseits seine Rechte wahrnehmen, müsse aber seinen Pflichten nachkommen. Das Landratsamt ist nach Angaben Pillmanns regelmäßig mit "Naturstrom" als Betreiber im Gespräch und kontrolliert auch die Einhaltung der in der Betriebsgenehmigung festgelegten Lärmgrenzwerte. Einen einzelnen Grund für die Lärmbelastungen, die von den Hauseigentümern rund um den Kraiberg ins Feld geführt werden, gibt es nicht. Es sei ein typbedingtes Problem, vermutet Pillmann.