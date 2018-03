Empfang für Coburgs "Miss Handwerk"

Die Handwerkskammer für Oberfranken freut sich über den Erfolg von Ramona Brehm bei der Wahl zur "Miss Handwerk 2018".



Die 27 Jahre alte Schornsteinfegerin aus Coburg hatte am Mittwochabend beim Finale des Wettbewerbs in München triumphiert und den Titel somit erstmals in die Vestestadt geholt.



In einer Pressemitteilung der Handwerkskammer ist von einem "beachtlichem Erfolg" die Rede. Außerdem heißt es: "Das oberfränkische Handwerk darf sich über ein weiteres Aushängeschild des regionalen Handwerkernachwuchses freuen."



Zu Ehren von Ramona Brehm wird es am kommenden Dienstag einen Stehempfang in den Räumer der Handwerkskammer in Coburg geben.