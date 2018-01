Elaxy unterstützt den Neubau des Coburger Hospizes

Der Softwarespezialist und Rechenzentrumsdienstleister Elaxy unterstützt den Neubau eines stationären Hospizes in Coburg mit einer Spende in Höhe von 5000 Euro. Die Geschäftsführer Markus Schäferhoff und Robert Müller überreichten für den Neubau in der Kükentalstraße eine Spende von 5000 Euro an den Geschäftsführer des Caritasverbandes Coburg, Richard Reich, und hatten sich damit zum fünften Mal für den Caritasverband entschieden.



Die Firma Elaxy spendet seit Jahren für soziale Projekte in der Region und im Landkreis Coburg und an den Caritasverband. Richard Reich, Geschäftsführer der Caritas, sagte: "Oft ermöglichen erst Spenden und gemeinschaftliche Unterstützung die erfolgreiche Umsetzung unserer Projekte." Desombre