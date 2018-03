Eintritt frei: The Prosecution im "Toxic Toast"

Die deutschlandweit bekannte Ska-Punkband "The Prosecution" gastiert am kommenden Freitag, 16. März, von 14.30 bis 15.30 Uhr im "Toxic Toast" in dessen neuem Domizil, im Unterer Bürglaß 14, in Coburg. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei.



The Prosecution haben ein Video zu ihrer neuen Single "Forlorn" veröffentlicht. Der Clip beinhaltet Filmmaterial aus der vergangenen Herbsttour der Ska-Punks. Auf der Tour präsentierten sie ihr aktuelles Album "The Unfollowing", das im August erschienen war. Der von dem Album stammende Song setzt sich mit den Themen Einsamkeit, Hilflosigkeit und Depression auseinander. "Jeder musste sich schon Mal in irgendeiner Weise mit diesen Themen auseinandersetzen. Auch wenn ein starker sozialer Background vorhanden ist, müssen schwierige Entscheidungen selbst getroffen und manch harte Phase selbst durchgestanden werden", sagt Posaunist Tini. Nächste Woche starten die Oberpfälzer die zweite Hälfte ihrer Tour. Zum Auftakt spielt die Band die exklusive Akustik-Show in im Coburger "Toxic Toast".